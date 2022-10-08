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  • «Переживать не буду». Романцев – о возможном вылете «Локомотива» из РПЛ

«Переживать не буду». Романцев – о возможном вылете «Локомотива» из РПЛ

8 октября 2022, 10:34
2

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о кризисе в «Локомотиве».

«Уже говорил и повторю, что после того, как в «Локомотиве» отказались от Юрия Семина, судьба и игра этого клуба стали мне абсолютно не интересны.

И даже если железнодорожники вылетят, то при всем уважении к их истории, поверьте, переживать не буду.

Ведь в последние годы в Черкизове кроме неразберихи с тренерами и клубным руководством ничего не происходит.

Я не знаком с Томасом Цорном и не буду судить, кто виноват во всем происходящем с командой.

Но чтобы довести «Локомотив» до такого состояния, в каком он проиграл «Уралу», пропустив дома четыре мяча, нужно сильно постараться.

Жаль болельщиков», – сказал Романцев.

  • Семин покинул «Локо» в мае 2020 года.
  • Команда занимает 14-е место в таблице РПЛ-2022/23, набрав 9 очков в 11 турах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Романцев Олег
Комментарии (2)
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paracetamol
1665216485
Я тоже не буду переживать, ео все руководство Локо нужно пересажать, включая вороватую немчуру!
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АЛЕКС 58
1665220960
Всё идёт по плану!
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