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    «Переживать не буду». Романцев – о возможном вылете «Локомотива» из РПЛ

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о кризисе в «Локомотиве».

    «Уже говорил и повторю, что после того, как в «Локомотиве» отказались от Юрия Семина, судьба и игра этого клуба стали мне абсолютно не интересны.

    И даже если железнодорожники вылетят, то при всем уважении к их истории, поверьте, переживать не буду.

    Ведь в последние годы в Черкизове кроме неразберихи с тренерами и клубным руководством ничего не происходит.

    Я не знаком с Томасом Цорном и не буду судить, кто виноват во всем происходящем с командой.

    Но чтобы довести «Локомотив» до такого состояния, в каком он проиграл «Уралу», пропустив дома четыре мяча, нужно сильно постараться.

    Жаль болельщиков», – сказал Романцев.

    • Семин покинул «Локо» в мае 2020 года.
    • Команда занимает 14-е место в таблице РПЛ-2022/23, набрав 9 очков в 11 турах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +636

      SLADE2019 29 минут назад

      Можно подумать, когда Семин тренировал, он из-за Локо ночами не спал.

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      Рейтинг: +17175

      paracetamol 57 минут назад

      Я тоже не буду переживать, ео все руководство Локо нужно пересажать, включая вороватую немчуру!

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