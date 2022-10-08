«Переживать не буду». Романцев – о возможном вылете «Локомотива» из РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о кризисе в «Локомотиве».

«Уже говорил и повторю, что после того, как в «Локомотиве» отказались от Юрия Семина, судьба и игра этого клуба стали мне абсолютно не интересны.

И даже если железнодорожники вылетят, то при всем уважении к их истории, поверьте, переживать не буду.

Ведь в последние годы в Черкизове кроме неразберихи с тренерами и клубным руководством ничего не происходит.

Я не знаком с Томасом Цорном и не буду судить, кто виноват во всем происходящем с командой.

Но чтобы довести «Локомотив» до такого состояния, в каком он проиграл «Уралу», пропустив дома четыре мяча, нужно сильно постараться.

Жаль болельщиков», – сказал Романцев.