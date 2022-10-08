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  • «Я завидую, если честно». Генич – о неустойке Писарева в «Химках»

«Я завидую, если честно». Генич – о неустойке Писарева в «Химках»

8 октября 2022, 09:18
5

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал ситуацию с невыплатой «Химками» компенсации бывшему главному тренеру Николаю Писареву.

– Говорят, в «Химках» три месяца не платят зарплату.

– Я тоже об этом слышал.

– А Писареву чуть ли не 30 миллионов должны за разрыв контракта.

– Да вообще трындец! Я завидую, если честно. Он поработал 21 день – и сразу 30 миллионов рублей неустойки!

– Что бы ты купил на эти деньги?

– Квартиру в центре Москвы!

  • Писарев возглавлял «Химки» с 10 августа по 1 сентября.
  • Под его руководством команда проиграл все 4 матча с общим счетом 2:12.
  • Новым тренером химчан стал Спартак Гогниев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Писарев Николай Генич Константин
Комментарии (5)
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portero
1665212954
Это воровство денег, мое мнение что они специально это делают за откаты!!!
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paracetamol
1665216556
– Что бы ты купил на эти деньги? – Квартиру в центре Москвы! - Так Писаришка за этим и пришел!
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morgan59
1665218186
Хорошая работа. Пришёл ничего не сделал , уволили и неустойка. А почему нельзя заключить контрак по сдельно-премиальной оплате труда. Пришёл,первый месяц бесплатно, второй 10%, третий(если есть результат 50%, а в конце года в виде премиальных всю сумму.
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SLADE2019
1665218563
Это не первый и не последний подобный случай. Никто из тренеров клуб не примет, если вопрос с неустойкой не будет оговорен. У Писарева она не такая уж и большая.
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