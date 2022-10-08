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    «Я завидую, если честно». Генич – о неустойке Писарева в «Химках»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал ситуацию с невыплатой «Химками» компенсации бывшему главному тренеру Николаю Писареву.

    – Говорят, в «Химках» три месяца не платят зарплату.

    – Я тоже об этом слышал.

    – А Писареву чуть ли не 30 миллионов должны за разрыв контракта.

    – Да вообще трындец! Я завидую, если честно. Он поработал 21 день – и сразу 30 миллионов рублей неустойки!

    – Что бы ты купил на эти деньги?

    – Квартиру в центре Москвы!

    • Писарев возглавлял «Химки» с 10 августа по 1 сентября.
    • Под его руководством команда проиграл все 4 матча с общим счетом 2:12.
    • Новым тренером химчан стал Спартак Гогниев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2051

      ItalianFootball 1 минуту назад

      Я правильно понял - Кто-то берет интервью у комментатора ?)))

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      Рейтинг: +636

      SLADE2019 22 минуты назад

      Это не первый и не последний подобный случай. Никто из тренеров клуб не примет, если вопрос с неустойкой не будет оговорен. У Писарева она не такая уж и большая.

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      Рейтинг: +2003

      morgan59 28 минут назад

      Хорошая работа. Пришёл ничего не сделал , уволили и неустойка. А почему нельзя заключить контрак по сдельно-премиальной оплате труда. Пришёл,первый месяц бесплатно, второй 10%, третий(если есть результат 50%, а в конце года в виде премиальных всю сумму.

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      Рейтинг: +17175

      paracetamol 55 минут назад

      – Что бы ты купил на эти деньги?
      – Квартиру в центре Москвы!
      - Так Писаришка за этим и пришел!

      0
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      Рейтинг: +66116

      portero 1 час назад

      Это воровство денег, мое мнение что они специально это делают за откаты!!!

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