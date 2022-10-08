«Я завидую, если честно». Генич – о неустойке Писарева в «Химках»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал ситуацию с невыплатой «Химками» компенсации бывшему главному тренеру Николаю Писареву.

– Говорят, в «Химках» три месяца не платят зарплату.

– Я тоже об этом слышал.

– А Писареву чуть ли не 30 миллионов должны за разрыв контракта.

– Да вообще трындец! Я завидую, если честно. Он поработал 21 день – и сразу 30 миллионов рублей неустойки!

– Что бы ты купил на эти деньги?

– Квартиру в центре Москвы!