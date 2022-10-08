«Я завидую, если честно». Генич – о неустойке Писарева в «Химках»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал ситуацию с невыплатой «Химками» компенсации бывшему главному тренеру Николаю Писареву.
– Говорят, в «Химках» три месяца не платят зарплату.
– Я тоже об этом слышал.
– А Писареву чуть ли не 30 миллионов должны за разрыв контракта.
– Да вообще трындец! Я завидую, если честно. Он поработал 21 день – и сразу 30 миллионов рублей неустойки!
– Что бы ты купил на эти деньги?
– Квартиру в центре Москвы!
- Писарев возглавлял «Химки» с 10 августа по 1 сентября.
- Под его руководством команда проиграл все 4 матча с общим счетом 2:12.
- Новым тренером химчан стал Спартак Гогниев.
Источник: «Спорт-Экспресс»