Радченко: «Головин не вышел на тот уровень, чтобы получить предложение от европейского гранда»

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко высказался об уровне полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Хорошо, что Головин показывает себя в «Монако», но пока Александр не вышел на тот уровень, чтобы получить предложение от европейского гранда. Тяжело сказать, выйдет ли Головин на более высокий уровень, потому что он уже давно играет за «монегасков», за ним долго наблюдают, но предложений на повышение не было еще.

Думаю, что Александр еще может перейти в топ-клуб, для этого ему нужно быть лидером номер один в «Монако» и больше забивать», – сказал Радченко.