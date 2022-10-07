«Зачем подставлять свою репутацию?». Газзаев – о Слуцком в «Рубине»

Валерий Газзаев не понимает, почему главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не уходит в отставку.

«Есть начинающий тренер, а есть тренер, который должен давать результат. Если говорить о тренерской деятельности, то, к сожалению, тренерская деятельность такая: есть результат – ты прав, нет результата – ты не прав.

Любой тренер, начинающий свою работу, должен понимать: не будет результата – уволят тренера, а не команду. Легче уволить одного человека, чем всю команду.

Неправильно не признавать свои ошибки. В таком случае надо встать и уйти. Зачем надо дожидаться, пока весь стадион будет скандировать, чтобы тебя уволили?

Это удар по репутации. Никогда не надо искать врагов внутри команды. Если ты считаешь, что есть такие проблемы, то зачем оставаться самому работать?

Когда ты идeшь работать тренером, то какие задачи? Условно: выиграть чемпионат. Решите эту задачу – мы станем чемпионами. Если нет – до свидания. Тихо и спокойно расходятся люди.

Зачем подставлять свою репутацию? Там не получилось, здесь не получилось. Когда команда идeт на первом месте, независимо от дивизиона, настроение болельщиков меняется в другую сторону.

«Рубин» – это команда, которая была чемпионом и имеет свои традиции. Клуб должен выступать в РПЛ, а выступает не лучшим образом в ФНЛ», – сказал Газзаев.