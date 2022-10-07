Талалаев назвал главное отличие РПЛ от зарубежных чемпионатов

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев сравнил российский чемпионат с другими лигами.

– Вы успели поиграть и поработать тренером в России, и за рубежом. В чем отличие нашей Премьер-лиги от европейских чемпионатов?

– После развала Советского Союза у многих оставалось ощущение, что мы по-прежнему находимся в лидерах мирового футбола. Но постепенно началось расслоение. Выбор футболистов стал меньше. Из 250-ти миллионной страны мы превратились в страну с населением чуть больше 140 миллионов.

Также многие игроки, добавлявшие самобытную палитру, из Армении, Грузии, Украины, Белоруссии, стран Балтии играют теперь в своих чемпионатах и зарубежных чемпионатах более высокого уровня.

А претензии у требовательного российского болельщика остались прежние. Как и амбиции. Плюс пошло проседание, так как футбол неразрывно связан с социальной жизнью, и вопросы, связанные с ее уровнем, некоторое время были первичными.

Поэтому не было вложений в развитие футбола, в развитие футбольных технологий, футбольной индустрии, какие делали «богатые» страны на протяжении 20 лет после развала Союза.

Поэтому все специалисты и говорят, что главное различие в уровне интенсивности. Особенно когда мы сравниваем лучшие матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и лучшие игры нашего чемпионата.

Слишком большое различие именно в уровне и качестве действий на максимальных скоростях.

Наши футболисты в отдельно взятом матче могут обыграть любую команду. Но если брать весь чемпионат, то и скорости, и мощность, и плотность игры ниже.

Из-за этого есть разница и в зрелищности матчей», – сказал Талалаев.