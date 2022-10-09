Где смотреть «Спартак» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 9 октября

«Спартак» и «Крылья Советов» сыграют в матче 12-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в воскресенье, 9 октября.
- Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена».
- Начало – в 14:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак – Крылья Советов
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Спартак – Крылья Советов
- Победа «Спартака» – 1.63
- Ничья – 4.30
- Победа «Крыльев» – 5.30
Источник: «Бомбардир»