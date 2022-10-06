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    Где смотреть «Спартак» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 9 октября

    «Спартак» и «Крылья Советов» сыграют в матче 12-го тура РПЛ.

    Угадай победителя и получи 2000 рублей

    • Игра состоится в воскресенье, 9 октября.
    • Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена».
    • Начало – в 14:00 мск.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак – Крылья Советов

    Ставки на матч Спартак – Крылья Советов

    Коэффициенты:

    • Победа «Спартака» – 1.63
    • Ничья – 4.30
    • Победа «Крыльев» – 5.30

    Источник: «Бомбардир»

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