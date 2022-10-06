Колосков назвал самого яркого центрального нападающего РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о форварде «Спартака» Александре Соболеве.

«На мой взгляд, Соболев — один из лучших нападающих РПЛ. Откровенно говоря, я сейчас не очень погружен во все детали, мало смотрю РПЛ, только центральные матчи. Но из того, что я вижу, Соболев — самый яркий центральный нападающий. Он действительно раскрылся по-новому при Абаскале и сейчас показывает очень хороший футбол.

Что касается Промеса, то я не знаю, можно ли его назвать лучшим легионером «Спартака» за всю историю клуба. Я не помню всех, кто там играл, иностранцев было очень много, пачками приезжали.

То, что сейчас Квинси вышел на тот уровень, с которым приехал в первый раз, это факт. Безусловно, Промес — очень качественный и мастеровитый игрок», — сказал Колосков.