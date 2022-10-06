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    Колосков назвал самого яркого центрального нападающего РПЛ

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о форварде «Спартака» Александре Соболеве.

    «На мой взгляд, Соболев — один из лучших нападающих РПЛ. Откровенно говоря, я сейчас не очень погружен во все детали, мало смотрю РПЛ, только центральные матчи. Но из того, что я вижу, Соболев — самый яркий центральный нападающий. Он действительно раскрылся по-новому при Абаскале и сейчас показывает очень хороший футбол.

    Что касается Промеса, то я не знаю, можно ли его назвать лучшим легионером «Спартака» за всю историю клуба. Я не помню всех, кто там играл, иностранцев было очень много, пачками приезжали.

    То, что сейчас Квинси вышел на тот уровень, с которым приехал в первый раз, это факт. Безусловно, Промес — очень качественный и мастеровитый игрок», — сказал Колосков.

    • В этом сезоне Соболев забил 6 голов и сделал 5 ассистов в 14 матчах.
    • Он лучший ассистент РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2161

      serglider 51 минуту назад

      Нормально!? Человек который в структурах российского футбола работает и получает бабло - "мало смотрит РПЛ"! Это равносильно, если бы какой-нибудь токарь сказал, - Да я сейчас на заводе практически не появляюсь, на карту ежемесячно капает зарплата и норм, а вообще думаю станок ТВ-4850, самый лучший токарный станок, на сегодняшний день))) Там, в РФС, этих "функционеров" расплодилась хренова туча, при этом чем больше функционеров, тем хреновей дела у тех кем и чем они рулят! В стране практически не осталось ничего, что бы эти упыря не развалили!

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      Рейтинг: +4350

      mopecekca 1 час назад

      и не поспоришь...

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