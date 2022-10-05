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    Глава судей РПЛ Каманцев: «Арбитры возвращают должок «Краснодару»? Это фантастика, миф»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Павел Каманцев ответил на вопрос про «Краснодар».

    — Может быть такое, что судьи возвращают должок «Краснодару», который часто жаловался?

    — Нет, это совсем фантазийные вещи. Нет такого, мы не подводим баланс. Отсудили плохо — значит отсудили плохо. Если мы отсудили один матч «Краснодара» плохо, а другой в его пользу — это два плохих матча, а не значит, что это подведенный баланс, чтобы «Краснодар» ничего не потерял. Таких разговоров в принципе нет. Никакой логики в том, чтобы отдавать мифические долги, не существует.

    • Соперник по последнему матчу «Краснодара» «Крылья Советов» обратились с жалобой в ЭСК РФС.
    • Работу судьи Алексея Сухого в матче «Крылья Советов»«Краснодар» (0:0) раскритиковал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
    • «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

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    Источник: Sport24

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    05.10.2022 23:32
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