Глава судей РПЛ Каманцев: «Арбитры возвращают должок «Краснодару»? Это фантастика, миф»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Павел Каманцев ответил на вопрос про «Краснодар».

— Может быть такое, что судьи возвращают должок «Краснодару», который часто жаловался?

— Нет, это совсем фантазийные вещи. Нет такого, мы не подводим баланс. Отсудили плохо — значит отсудили плохо. Если мы отсудили один матч «Краснодара» плохо, а другой в его пользу — это два плохих матча, а не значит, что это подведенный баланс, чтобы «Краснодар» ничего не потерял. Таких разговоров в принципе нет. Никакой логики в том, чтобы отдавать мифические долги, не существует.