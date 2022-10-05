Мостовой рассказал, есть ли у него конфликт с Писаревым

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, есть ли у него конфликт с тренером сборной России Николаем Писаревым.

Мостовой во время матча Медиалиги назвал Писарева «аферистом».

Писарев ответил: «Извинился ли Мостовой? Да *** [фиг] с ним».

— Вы ярко выступаете на бровке во время матчей своей команды.

— Не, наоборот, я очень сдержан.

— Да ладно! Ваш панч про Николая Писарева завирусился.

— А, у нас же висит петличка во время матчей. Ну что тут говорить? Мы много лет друг друга знаем. Как только друг друга не называли!

— То есть вы просто подкалываете друг друга? Или в этом есть какая-то злоба?

— Ну народ же не понимает. Многие думают, что если футболист, то у него в жизни все прекрасно. Поверьте мне, у многих из нас жизнь хуже, чем у некоторых простых людей. Никто же не знает, кто как начинал, кто как и где жил. А когда люди знают друг друга по 40 лет, то могут называть как угодно.

— Так вы с Писаревым просто подтравливаете друг друга по-доброму?

— Да, конечно. Все травим друг друга, когда всю жизнь вместе. Другое дело, что сейчас мы немного на разных дорогах.