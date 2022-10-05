Талалаев: «Приходилось жестить и провоцировать Мелкадзе, чтобы он приносил результат. Не помогло»

Бывший тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о методах своей работы.

– Процитирую Владимира Ильина: «Талалаев – очень сильный мотиватор. Делает так, чтобы футболисты на него злились – и выжимали из себя максимум». С кем этот ход себя полностью оправдал?

– Да с тем же Ильиным. У нас он забил девять мячей, установив личный рекорд результативности, и ушел на повышение в «Краснодар». Минувшим летом вернулся в «Ахмат». Думаю, не решился бы на этот шаг, если бы не хотел со мной больше работать.

Мы разные методы используем. Это как с конкуренцией. Кого-то она подстегивает, позволяет развиваться, а кого-то прибивает. Так и здесь. С одним футболистом ведешь себя как отец или старший брат. А другому – особенно если игрок в аренде – кнут нужен.

Возьмем Жору Мелкадзе. Форвард не просто качественный – в моем понимании вообще без слабых мест! В России таких очень мало. Но в «Ахмате» его отдача оставляла желать лучшего. Пришлось жестить. Быть плохим. Провоцировать футболиста – чтобы хоть на злости приносил результат. К сожалению, не помогло.