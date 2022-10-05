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    Талалаев: «Приходилось жестить и провоцировать Мелкадзе, чтобы он приносил результат. Не помогло»

    Бывший тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о методах своей работы.

    – Процитирую Владимира Ильина: «Талалаев — очень сильный мотиватор. Делает так, чтобы футболисты на него злились — и выжимали из себя максимум». С кем этот ход себя полностью оправдал?

    — Да с тем же Ильиным. У нас он забил девять мячей, установив личный рекорд результативности, и ушел на повышение в «Краснодар». Минувшим летом вернулся в «Ахмат». Думаю, не решился бы на этот шаг, если бы не хотел со мной больше работать.

    Мы разные методы используем. Это как с конкуренцией. Кого-то она подстегивает, позволяет развиваться, а кого-то прибивает. Так и здесь. С одним футболистом ведешь себя как отец или старший брат. А другому — особенно если игрок в аренде — кнут нужен.

    Возьмем Жору Мелкадзе. Форвард не просто качественный — в моем понимании вообще без слабых мест! В России таких очень мало. Но в «Ахмате» его отдача оставляла желать лучшего. Пришлось жестить. Быть плохим. Провоцировать футболиста — чтобы хоть на злости приносил результат. К сожалению, не помогло.

    • Мелкадзе в «Сочи» с зимы.
    • Игрок – воспитанник «Спартака».
    • Он забил 4 гола в этом сезоне РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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