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Мелкадзе подписал контракт с клубом РПЛ

Атакующий полузащитник Георгий Мелкадзе официально перешел в «Ахмат». Контракт грозненцев с игроком подписан на 2,5 года.

Мелкадзе присоединился к команде на правах свободного агента с начала подготовительных сборов и оформил хет-трик в первой контрольной игре.

  • В сезоне-2020/21 форвард уже выступал за «Ахмат», сыграв 24 матча в официальных турнирах и забив 3 гола.
  • Он также играл в РПЛ за «Спартак», «Тосно», «Тамбов» и «Сочи».
  • Мелкадзе провел сезон-2024 в «Колхети-1913». Он сыграл в грузинском клубе 33 матча, забил 6 голов, отдал 5 передач.

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Источник: телеграм-канал ФК «Ахмат» Грозный

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