Мелкадзе подписал контракт с клубом РПЛ

Атакующий полузащитник Георгий Мелкадзе официально перешел в «Ахмат». Контракт грозненцев с игроком подписан на 2,5 года.
Мелкадзе присоединился к команде на правах свободного агента с начала подготовительных сборов и оформил хет-трик в первой контрольной игре.
- В сезоне-2020/21 форвард уже выступал за «Ахмат», сыграв 24 матча в официальных турнирах и забив 3 гола.
- Он также играл в РПЛ за «Спартак», «Тосно», «Тамбов» и «Сочи».
- Мелкадзе провел сезон-2024 в «Колхети-1913». Он сыграл в грузинском клубе 33 матча, забил 6 голов, отдал 5 передач.