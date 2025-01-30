Мелкадзе подписал контракт с клубом РПЛ

Атакующий полузащитник Георгий Мелкадзе официально перешел в «Ахмат». Контракт грозненцев с игроком подписан на 2,5 года.

Мелкадзе присоединился к команде на правах свободного агента с начала подготовительных сборов и оформил хет-трик в первой контрольной игре.