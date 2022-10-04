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    Канчельскис: «Несостоявшийся переход в «Челси» психологически сломал Захаряна»

    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис объяснил спад в игре полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

    «К сожалению, Захарян сейчас напоминает лишь тень самого себя. Несостоявшийся переход в «Челси» психологически сломал его.

    Выход один: надо пережить этот период и как можно больше работать на тренировках. У «Динамо» сейчас не все хорошо. В такие моменты лидеры должны вытаскивать команду.

    Захаряну это по силам, но надо вернуть уверенность в себе. С Хвичей в прошлом году была похожая история, но ничего, прорвался», – сказал Канчельскис.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 13 матчах.
    • Сообщалось, что «Челси» был готов выкупить игрока сборной России за 15 миллионов евро, но сделку отложили из-за проблем с переводом денег.

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    Источник: Sport24

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