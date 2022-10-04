Канчельскис: «Несостоявшийся переход в «Челси» психологически сломал Захаряна»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис объяснил спад в игре полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«К сожалению, Захарян сейчас напоминает лишь тень самого себя. Несостоявшийся переход в «Челси» психологически сломал его.

Выход один: надо пережить этот период и как можно больше работать на тренировках. У «Динамо» сейчас не все хорошо. В такие моменты лидеры должны вытаскивать команду.

Захаряну это по силам, но надо вернуть уверенность в себе. С Хвичей в прошлом году была похожая история, но ничего, прорвался», – сказал Канчельскис.