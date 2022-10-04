«Локо» выиграл спор у «Аталанты», новая должность Радимова, Игуаин завершает карьеру и другие новости дня

Месси не против продления контракта с «ПСЖ», но клуб пока не делал предложений

Шапи не сыграет с «Лехом» в Лиге конференций. Его не пускают в Польшу из-за российского гражданства

«Зенит» подтвердил отставку Радимова. Он получил новую должность в клубе

Головин попал в символическую сборную 9-го тура Лиги 1

В УЕФА отреагировали на присоединение к России новых территорий

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Игуаин анонсировал завершение карьеры

Карпин высмеял судейство в матчах «Ростова» с «Зенитом» и «Ахматом»

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