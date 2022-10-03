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    Карпин высмеял судейство в матчах «Ростова» с «Зенитом» и «Ахматом»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин показал, как в похожих моментах арбитры РПЛ принимают разные решения.

    В пример он привел назначенный пенальти в ворота ростовчан в матче с «Ахматом» и неназначенный в пользу южан в игре с «Зенитом».

    Оба видео тренер сопроводил ироническими комментариями.

    • «Ростов» проиграл и «Ахмату», и «Зениту».
    • Это первые поражения команды Карпина в сезоне.

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    Источник: телеграм-канал Валерия Карпина

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    Комментарии39
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    • ...
      Рейтинг: +812

      Suvorov51 12 минут назад

      Да не спорте вы,все ясно проплачено ПРОМКВАСОМ очередное купленное шемьпиньонство, судьи подписали платежную ведомость, и не стоит обращать внимание на помойку, сейчас нет гейропы, а если будет, то помойка будет поставщиком очков для гейропеских команд, все в этом убеждались не раз

      2
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      Рейтинг: +11649

      Алексей З 14 минут назад

      НАКЛАДКА. Карпин - клоун сам играл , ну что ты несёшь ?
      9 пенальти в 10 играх, ох..еть . мало !!!!!!!!!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +477

      кaстрюлька > Алексей З 6 минут назад

      Придурок, 9 в 10-и - это повод к неназначению пенальти ?
      9 чудо тупорылое насчитало по фитоняшичьи, как в случае с Торпедо - 1 за 3 ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17630

      житель СПб 17 минут назад

      Не понял, а что - Комличенко тоже били по лицу? Я не увидел. Лучше бы В.Г. промолчал! А вот в другом случае Комличенко обязаны были дать ЖК за артистизм - но на комментарий этого у Карпина юмора почему то не хватает. В общем, с ним что-то обсуждать бессмысленно. Он хороший парень, но субъективный абсолютно. Это известно уже лет 15. И тогда еще, когда с Быстровым на поле дрался...

      1
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      Рейтинг: +10212

      R_a_i_n > житель СПб 15 минут назад

      Что-то не видел твои призывы за артистизм давать желтые карточки игрокам Зенита, корые аля- Неймар катались по газону!

      1
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      ...
      Рейтинг: +812

      Suvorov51 > житель СПб 9 минут назад

      С каким Быстровым, очнись или продолжай спать

      1
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      Рейтинг: +248

      ЭтожЯ 17 минут назад

      Кастрюлю(дырявую) - в металлолом !

      0
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      Рейтинг: +477

      кaстрюлька > ЭтожЯ 10 минут назад

      Бомбит, псина помойная ?

      1
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      Рейтинг: +127

      Romeo 123 26 минут назад

      Как Ростову судьи помагали, очки зарабатывать так пудель молчал

      1
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    • ...
      Рейтинг: +248

      ЭтожЯ 37 минут назад

      На накладку со стороны игрока Ростова больше смахивает . А Байрамян что там за кунг-фу изображает ? Он разве не по корпусу Ловрена отработал ?
      Валеры без вытья не могут .

      2
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      ...
      Рейтинг: +477

      кaстрюлька > ЭтожЯ 34 минуты назад

      Это потому, что вонючая газопузырная помойка не только судей всех купила, но и чемпионат со всеми его потрохами, РФСами и ЭСКами и ВАРами

      3
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      ...
      Рейтинг: +10212

      R_a_i_n > ЭтожЯ 29 минут назад

      не , ну каждый конечно видит то что хочет, но блеаааать накладка это пизнессттт...

      0
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      ...
      Рейтинг: +248

      ЭтожЯ > 29 минут назад

      А про неназначенный пенальти на "Клауде"(55-я минута) валера высмеять не хочет ?

      1
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      Рейтинг: +248

      ЭтожЯ > R_a_i_n 26 минут назад

      Мяч у Ловрена , он пытается его выбить . Какого ростовчанин свою "клюшку" туда тянет (ещё и прямой) ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +248

      ЭтожЯ > R_a_i_n 25 минут назад

      Это потому что у вас любое падение игрока команды - соперника Зенита - это пенальти и удаление зенитовца .

      1
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      Рейтинг: +10212

      R_a_i_n > ЭтожЯ 24 минуты назад

      оба тянули ноги к мячу, но ростовчанин в конце ее убирает, а зенитовец лупит со всей дури по ноге соперника.

      1
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      ...
      Рейтинг: +10212

      R_a_i_n > ЭтожЯ 23 минуты назад

      нет, это потому что вы в упор не замечаете нарушения зенитовцев на игроках других команд. Любые мало мальски спорные моменты всегда в пользу Зенита

      1
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      ...
      Рейтинг: +248

      ЭтожЯ > R_a_i_n 20 минут назад

      Дубль 2 : мяч у Ловрена(!) , он пытается его выбить .
      То что ростовчанин шёл прямой ногой на этот мяч и не успел её убрать - это его же проблемы .

      0
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      Рейтинг: +248

      ЭтожЯ > R_a_i_n 19 минут назад

      Где тогда пенка на Клаудиньо ?!! На 55-й минуте . Где ?!!!!!!!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +10212

      R_a_i_n > ЭтожЯ 18 минут назад

      Дубль 3 - мяч отскакивает от Ловрена, в борьбе за мяч Ловрен со всей дури лупит ногой игрока Ростова.

      1
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      ...
      Рейтинг: +10212

      R_a_i_n > ЭтожЯ 17 минут назад

      Где в данном посте момент 55-ой минуты? Мы обсуждаем конкретные эпизоды.

      1
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      ...
      Рейтинг: +248

      ЭтожЯ > R_a_i_n 15 минут назад

      Протри свои окуляры , мяч опускается прямо а ногу Ловрену .

      0
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      ...
      Рейтинг: +10212

      R_a_i_n > ЭтожЯ 14 минут назад

      Окуляры свои протер, теперь ты свои протри, игрок Ростова ногу убирает, игрок Зенита лупит со всей дури.

      1
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      ...
      Рейтинг: +248

      ЭтожЯ > R_a_i_n 13 минут назад

      Матч состоит из 90 минут игрового времени , а не из моментов которые выбрал валера .

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      Рейтинг: +10212

      R_a_i_n > ЭтожЯ 11 минут назад

      или которые выбрал ты

      1
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      Рейтинг: +248

      ЭтожЯ > R_a_i_n 10 минут назад

      Это его беда что не успел убрать . Убрал бы вовремя(или вовсе не тянул) - Ловрен бы просто выбил мяч из штрафной .

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      Рейтинг: +248

      ЭтожЯ > R_a_i_n 9 минут назад

      Бл. тут валера заскулил про судейство , так давайте все спорные моменты рассматривать .

      0
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      Рейтинг: +10212

      R_a_i_n > ЭтожЯ 8 минут назад

      Вон оно как. Короче теперь по новым правилам , если соперник со всей дури ипашит соперника по ноге, то это проблема соперника, ибо не фик тут путаться. Ну фиг ли - Газпром - мечты сбываются.

      1
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      Рейтинг: +10212

      R_a_i_n > ЭтожЯ 7 минут назад

      Семак скулил про судейство после 0-3 от Спартака,будем все спорные моменты рассматривать?

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      Рейтинг: +248

      ЭтожЯ > R_a_i_n 5 минут назад

      А кто-то что то там рассматривал вообще ? Или Семак в "телеге" своей что-то выкладывал по этому поводу ?

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      Рейтинг: +248

      ЭтожЯ > R_a_i_n 1 минуту назад

      То есть мяча ты там вообще не видишь ? Или по новым правилам фсейстраны защитник Зенита не имеет права выбивать мяч из своей штрафной ?
      У Лукойла уже всё сбылось походу ( ну или только у Лёни с Заремой).

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      Рейтинг: +10212

      R_a_i_n > ЭтожЯ 1 минуту назад

      Семак пыхтел на послематчевой конференции.

      0
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      Рейтинг: +751

      Красногвардейчик 43 минуты назад

      Что ж Карпин не высмеивал их, когда они ему помогали так высоко в таблице подняться?)))

      2
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      Рейтинг: +477

      кaстрюлька > Красногвардейчик 36 минут назад

      Штож ты, сучёныш парнокопытный, своё е бало лошадиное не высовывал с такими комментариями после матча с Краснодаром ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +10212

      R_a_i_n > кaстрюлька 29 минут назад

      а после того матча стыдно было высовывать что либо

      1
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      Рейтинг: +477

      кaстрюлька 45 минут назад

      Щас поросячий ушлепан фитоняшка вылезет и докажет, что всё правильно )))

      0
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      Рейтинг: +2814

      Play 46 минут назад

      Валера, новый месяц начался, забыли продлить абонемент на пенальти.

      2
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      ...
      Рейтинг: +477

      кaстрюлька > Play 44 минуты назад

      Додик, ты ролики смотрел или просто решил высраться ?

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      ...
      Рейтинг: +751

      Красногвардейчик > Play 43 минуты назад

      Отличный коммент))

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