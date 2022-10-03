Карпин высмеял судейство в матчах «Ростова» с «Зенитом» и «Ахматом»

Да не спорте вы,все ясно проплачено ПРОМКВАСОМ очередное купленное шемьпиньонство, судьи подписали платежную ведомость, и не стоит обращать внимание на помойку, сейчас нет гейропы, а если будет, то помойка будет поставщиком очков для гейропеских команд, все в этом убеждались не раз
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин показал, как в похожих моментах арбитры РПЛ принимают разные решения.
В пример он привел назначенный пенальти в ворота ростовчан в матче с «Ахматом» и неназначенный в пользу южан в игре с «Зенитом».
Оба видео тренер сопроводил ироническими комментариями.
- «Ростов» проиграл и «Ахмату», и «Зениту».
- Это первые поражения команды Карпина в сезоне.