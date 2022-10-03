Карпин высмеял судейство в матчах «Ростова» с «Зенитом» и «Ахматом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин показал, как в похожих моментах арбитры РПЛ принимают разные решения.

В пример он привел назначенный пенальти в ворота ростовчан в матче с «Ахматом» и неназначенный в пользу южан в игре с «Зенитом».

Оба видео тренер сопроводил ироническими комментариями.