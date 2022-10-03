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    РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и остался на пятом месте

    В 11-м туре чемпионата России «Крылья Советов» и «Краснодар» победителя не выявили – ничья 0:0.

    Краснодарцы упустили возможность подняться в топ-3 РПЛ, оставшись на пятой строчке.

    Самарцы, набрав одно очко, сохранили за собой 11-е место в таблице лиги.

    Россия. РПЛ. 11-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Краснодар – 0:0

    «Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков (Зотов, 20), Ежов, Коваленко (Бабкин, 88), Якуба (Чиркович, 73), Глушенков (Хубулов, 89), Пиняев (Витюгов, 73), Рахманович.

    «Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Литвинов, Кайо, Волков, Кривцов, Сперцян, Ионов (Ахметов, 74), Баньяц, Ленини (Окоронкво, 78), Олусегун.

    Предупреждения: Бейл, 38; Глушенков, 72 – Кайо, 38.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2312

      АЛЕКС 58 12 минут назад

      Сухой украл победу крылышек. Он наверное очень Магнит любит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1443

      jek718875 19 минут назад

      Крылышки в этой игре полностью доминировали, жаль потеряли два очка

      3
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    • ...
      Рейтинг: +17630

      житель СПб 27 минут назад

      На самом деле, не Краснодар упустил возможность, а Крылья не довели преимущество до победы. В значительной степени - "по вине" Матвея.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +511

      Medved2468 28 минут назад

      Да, Сухой, конечно, ещё тот судила, на букву М

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11649

      Алексей З 28 минут назад

      Ужаснее игры Краснодара и не вспомнишь.
      Почитатели Сперцяна, страшной потери сборной, вы его на поле видели ?
      Судья ОЧЕНЬ СЛАБ...ОЧЕНЬ !!!
      Объясните наХ нужен этот ВАР , если у них камеры над воротами нет , пипец.
      Позорище, а ещё о Европе мечтаем.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17630

      житель СПб 29 минут назад

      Матвей Сафонов - сила!

      0
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      Рейтинг: +66096

      portero 33 минуты назад

      Отвратная игра быков, как будто всю ночь мешки грузили.....
      Нах нам всяки баньяцы и окоронки, пустое место , а не игроки....
      Херня у Галицкого, пусть бы уж наших парней больше играло....

      1
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      Рейтинг: +156

      Ill Ich 34 минуты назад

      По-моему, мяч всё-же пересёк линию ворот Сафонова. Посему, у самарцев украли победу.

      5
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      Рейтинг: +66096

      portero > Ill Ich 32 минуты назад

      Соглашусь, повтора не дали нормального, ракурс быстро нарисовать не смогли....

      2
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      Рейтинг: +17630

      житель СПб > Ill Ich 28 минут назад

      Нам не показали - но сами то посмотрели. Вопрос довольно простой. Значит, ПОЛНОСТЬЮ не пересек.

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      Рейтинг: +156

      Ill Ich > житель СПб 21 минуту назад

      Сомневаюсь, думаю у них были такие же повторы, что и у нас. Попытались мысленно определить проекцию мяча.

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      Рейтинг: +2148

      serglider > житель СПб 6 минут назад

      Если все по "честноку", какой смысл так секретить этот эпизод? Явите миру, повтор пусть все убедятся, что так оно и было. Зачем плодить слухи и домыслы? Если 10 сек. видио могли снять часы обсуждений, домыслов, подозрений в нечистоплотности судей.

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