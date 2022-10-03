РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и остался на пятом месте

В 11-м туре чемпионата России «Крылья Советов» и «Краснодар» победителя не выявили – ничья 0:0.

Краснодарцы упустили возможность подняться в топ-3 РПЛ, оставшись на пятой строчке.

Самарцы, набрав одно очко, сохранили за собой 11-е место в таблице лиги.

Россия. РПЛ. 11-й тур

Крылья Советов (Самара) – Краснодар – 0:0

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков (Зотов, 20), Ежов, Коваленко (Бабкин, 88), Якуба (Чиркович, 73), Глушенков (Хубулов, 89), Пиняев (Витюгов, 73), Рахманович.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Литвинов, Кайо, Волков, Кривцов, Сперцян, Ионов (Ахметов, 74), Баньяц, Ленини (Окоронкво, 78), Олусегун.

Предупреждения: Бейл, 38; Глушенков, 72 – Кайо, 38.

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