Тен Хаг не будет препятствовать зимнему уходу Роналду из «Манчестер Юнайтед» (The Telegraph)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может сменить команду в январе.
Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг, который летом хотел сохранить португальца в составе, изменил свое мнение по поводу будущего игрока.
Если зимой по 37-летнему форварду поступит приемлемое предложение, то голландский специалист согласится его отпустить.
- В этом сезоне Роналду забил 1 гол в 8 матчах.
- Его контракт с «Юнайтед» истекает в июне 2023 года.
- Рыночная стоимость футболиста – 20 миллионов евро.
Источник: The Telegraph