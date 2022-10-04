Тен Хаг не будет препятствовать зимнему уходу Роналду из «Манчестер Юнайтед» (The Telegraph)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может сменить команду в январе.

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг, который летом хотел сохранить португальца в составе, изменил свое мнение по поводу будущего игрока.

Если зимой по 37-летнему форварду поступит приемлемое предложение, то голландский специалист согласится его отпустить.