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  • Канчельскис: «Российский футбол отстает от Европы на 50 лет. РПЛ можно назвать лигой приколов»

Канчельскис: «Российский футбол отстает от Европы на 50 лет. РПЛ можно назвать лигой приколов»

3 октября 2022, 18:45
11

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об уровне российского футбола.

«Не знаю, как можно назвать нашу лигу. Лига приколов? Наверное. У нас жулики работают — поэтому все так печально, это факт уже! Такое состояние нашего футбола. Видимо, всех все устраивает.

Российский футбол отстает от Европы на 50 лет. Не догоним мы их! Мы сами над собой смеемся уже.

Почему-то в наш футбол лезут все: шахматисты, боксеры, борцы и другие «деятели» — почему вы лезете сюда, вы кто? Вы сами себя обманываете! Пусть теперь смеются друг над другом!» — заявил Канчельскис.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Канчельскис Андрей
Комментарии (11)
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PNZ1985
1664812195
Зачем их догонять? Конец близок..
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Беспонтий
1664812917
нормальный футбол пусть и без блеска а дядя конч пускай дрочит на манчестер до сих пор который прекрасно без него обошёлся когда то
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sochi-2013
1664813352
Ну, если Гаранин, команде которого. по самое не балуй, вдул Оренбург, переживает не о эом, а том, что не может сходить на концерт Максима Галкина- это точно лига приколов!
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portero
1664813450
Жулики у нас везде страна врунов-приколистов , футбол это отражение.... Ну и сейчас футбол совсем не главное, пора миллионерам и хапугам при футболе, перекрыть денежные потоки....
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Иван Петров 1986
1664818580
А ты чего сюда лезешь? Ты кто?
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Вомбат
1664820688
Только что по ТВ была показана прекрасная иллюстрация к правоте Канчельскиса - игра в Самаре. Сперцян ползал по полю, как сонная муха, пока другие игроки Краснодара отмечались фолами в каждом единоборстве. Ну и Крылья продемонстрировали полную импотенцию в атаке, а в обороне им делать было особо нечего. Да и судья, конечно, внес лепту в то, чтобы впечатление от матча получилось не просто неприятным, а поистине гнусным.
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NewLife
1664821096
Зачем специально ездить в дурдом, чтобы брать интервью у /скиса ?
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