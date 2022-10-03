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    Канчельскис: «Российский футбол отстает от Европы на 50 лет. РПЛ можно назвать лигой приколов»

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об уровне российского футбола.

    «Не знаю, как можно назвать нашу лигу. Лига приколов? Наверное. У нас жулики работают — поэтому все так печально, это факт уже! Такое состояние нашего футбола. Видимо, всех все устраивает.

    Российский футбол отстает от Европы на 50 лет. Не догоним мы их! Мы сами над собой смеемся уже.

    Почему-то в наш футбол лезут все: шахматисты, боксеры, борцы и другие «деятели» — почему вы лезете сюда, вы кто? Вы сами себя обманываете! Пусть теперь смеются друг над другом!» — заявил Канчельскис.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии29
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      Рейтинг: +11649

      Алексей З 9 минут назад

      Словесный понос !!!
      Если что имеешь , приведи факт , назови фамилии.
      Есть ещё дебилы ( прикормленные наверно ) кто спрашивает у Канчельскиса , Червиченко , Мостового , Терюшкова и прочей ху...ты.

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      Рейтинг: +15735

      NewLife 20 минут назад

      Зачем специально ездить в дурдом, чтобы брать интервью у /скиса ?

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      Рейтинг: +11805

      Вомбат 27 минут назад

      Только что по ТВ была показана прекрасная иллюстрация к правоте Канчельскиса - игра в Самаре. Сперцян ползал по полю, как сонная муха, пока другие игроки Краснодара отмечались фолами в каждом единоборстве. Ну и Крылья продемонстрировали полную импотенцию в атаке, а в обороне им делать было особо нечего. Да и судья, конечно, внес лепту в то, чтобы впечатление от матча получилось не просто неприятным, а поистине гнусным.

      0
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      Рейтинг: +248

      ЭтожЯ 49 минут назад

      Сайт без "суворовца" , как деревня без дурачка .

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      Рейтинг: +197

      Эном айс > ЭтожЯ 29 минут назад

      Тоже скучаешь?)Его тут кто-то "полковоней" окрестил....

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      Рейтинг: +3796

      Иван Петров 1986 1 час назад

      А ты чего сюда лезешь? Ты кто?

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      Рейтинг: +64

      Sirigu200 1 час назад

      Борзыкин стайл)

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      Рейтинг: +6909

      Из Твери Леха 1 час назад

      Наш футбол плох тем, что в нем нет скорости и выносливости. Порой кажется что игрокам больше кайфа когда мяч улетел в аут, или судья свистит фол. Ведь в это время можно передохнуть. И ведь все уже к этому, увы, привыкли. Особенно это в еврокубках проявлялось, когда там видно было: кто любит и умеет бегать.

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      Рейтинг: +812

      Suvorov51 2 часа назад

      Андрюша, были моменты в жизни нашего футбола и хуже, ты открой историю советского футбола, когда нас считали чудаками и смеялись, а потом после победы над фашистами наш клуб Динамо пригласили в Англию, где когда то ты играл, и наши неумехи рванули Английские клубы, ты почитай, а еще посмотри как Ростов русскими ребятами играл и играл нормально против помойки где одни смазные наемники

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      Рейтинг: +476

      borusse > Suvorov51 1 час назад

      об этом тебе и сказали, что остались в развитии лет на 50 где-то там в том времени которые ты описал. а остальные дальше ушли, пока ты на совок др.очишь забывая, что за ссср играли футболисты из других республик

      0
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      Рейтинг: +197

      Эном айс > Suvorov51 1 час назад

      Сутки как откинулся из бана, а ни хера не изменилось в головёнке?
      Поговаривают, ты водку на цикории настаиваешь. В тульском самоваре.
      Или в хабаровском?
      Бабка заставляет?
      ---
      Хитрое созданье. Упёртый троль. Никакой ты не старик.
      Хороший ник для постоянной диареи.Ладно,поиграем дальше...

      5
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      Рейтинг: +812

      Suvorov51 > Эном айс 30 минут назад

      А вот банят только из за помойки, ну ты сам уже заметил, потому что помойка не команда, это придуманная кем то помойка, ну кем ты знаешь не хуже меня, когда пройдете все группы от второй до вышки тогда и назовут вас командой

      1
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      Рейтинг: +197

      Эном айс > Suvorov51 28 минут назад

      Да иди ты ..с миром. Вот тебе волшебный плюсик на дорогу.

      0
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      Рейтинг: +812

      Suvorov51 > borusse 27 минут назад

      Это ждет только помойку с берегов Невы, там играют только смазные наемники, а вот те клубы которые готовят своих ребят они и будут играть за РОССИЮ

      0
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      Рейтинг: +10973

      alex1951 2 часа назад

      Все нижние комментарии - это вброс молодого поколения....
      Потому ,как они попали в куёвые времена...
      Люди старшего возраста могут с чем то сравнить...а молодежь?
      И пошто на них обижаться? Если они ни куя не видели ,а них молодость пришлась на сегодняшний день... вот и появилась забота - об сирать всё и всех....
      а когда самим будет за 50-60 поумнеете....где то так...а пока гуляйте,орлы бескрылые!

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      Рейтинг: +574

      Fialet > alex1951 1 час назад

      Возраст, опыт, ум... Всё очень неоднозначно.

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      Рейтинг: +10212

      R_a_i_n 2 часа назад

      При Сталине расстреляли бы тебя, нытика и пессимиста.

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      Рейтинг: +2148

      serglider > R_a_i_n 1 час назад

      Да хватит уже нести всякий бред про массу невинно репрессированных аборигенов при Сталине! Ни один урка не признает себя виновным и справедливо осужденным, у них все виноваты кроме их самих))) Так и те "репрессированные" при Сталине, все поголовно белые и пушистые, никто не воровал, не сотрудничал с разведками недружественных нам стран, не был головотяпом и просто придурком непонятно как залезший в аппарат управления страной... По крайней мере Сталин успешно провел страну через все исторические перепетии, *****, сделал страну индустриальной державой, мировым экономическим лидером... При всех "расстрелах" находились свои Жуковы, Курчатовы, Королевы... на сегодняшний день просрали все без всяких "репрессий", на ответственных постах сидят безо

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      Рейтинг: +2148

      serglider > serglider 1 час назад

      тветственные болтуны-твитеррасты, занимающиеся исключительно самопиаром... в том числе и футболом! Вся эта канитель началась еще при Фурсенко и продолжается по сей день.

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      Рейтинг: +10212

      R_a_i_n > serglider 1 час назад

      Ханырик, ты протрезвей что ли сначала. И не смей мне приписывать того, чего я не писал.

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