Канчельскис: «Российский футбол отстает от Европы на 50 лет. РПЛ можно назвать лигой приколов»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об уровне российского футбола.

«Не знаю, как можно назвать нашу лигу. Лига приколов? Наверное. У нас жулики работают — поэтому все так печально, это факт уже! Такое состояние нашего футбола. Видимо, всех все устраивает.

Российский футбол отстает от Европы на 50 лет. Не догоним мы их! Мы сами над собой смеемся уже.

Почему-то в наш футбол лезут все: шахматисты, боксеры, борцы и другие «деятели» — почему вы лезете сюда, вы кто? Вы сами себя обманываете! Пусть теперь смеются друг над другом!» — заявил Канчельскис.