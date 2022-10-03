Холанд получил 10 от L’Equipe за матч с «МЮ». Он 14-й игрок с такой оценкой в истории газеты

Французское издание L’Equipe высоко оценило игру нападающего Эрлинга Холанда в дерби «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед».
Норвежец получил от газеты 10 баллов из 10 возможных.
Он оформил хет-трик и сделал два ассиста, чем помог «Сити» разгромить «МЮ» со счетом 6:3.
До Холанда только 13 футболистов удостаивались наивысшей оценки от L’Equipe:
- Франк Созе (1988 год);
- Брюно Мартини (1988);
- Олег Саленко (1994);
- Ларс Виндфельд (1997);
- Лионель Месси (2010, 2012);
- Роберт Левандовски (2013);
- Карлос Эдуардо (2014);
- Неймар (2018);
- Душан Тадич (2019);
- Лукас Моура (2019);
- Серж Гнабри (2019);
- Килиан Мбаппе (2021);
- Альбан Лафон (2022).
Источник: L’Equipe