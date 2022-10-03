Холанд получил 10 от L’Equipe за матч с «МЮ». Он 14-й игрок с такой оценкой в истории газеты

Французское издание L’Equipe высоко оценило игру нападающего Эрлинга Холанда в дерби «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед».

Норвежец получил от газеты 10 баллов из 10 возможных.

Он оформил хет-трик и сделал два ассиста, чем помог «Сити» разгромить «МЮ» со счетом 6:3.

До Холанда только 13 футболистов удостаивались наивысшей оценки от L’Equipe: