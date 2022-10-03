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    Холанд получил 10 от L’Equipe за матч с «МЮ». Он 14-й игрок с такой оценкой в истории газеты

    Французское издание L’Equipe высоко оценило игру нападающего Эрлинга Холанда в дерби «Манчестер Сити»«Манчестер Юнайтед».

    Норвежец получил от газеты 10 баллов из 10 возможных.

    Он оформил хет-трик и сделал два ассиста, чем помог «Сити» разгромить «МЮ» со счетом 6:3.

    До Холанда только 13 футболистов удостаивались наивысшей оценки от L’Equipe:

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    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 08:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +631

      111ax 9 минут назад

      если так попрет, то уже ему будут возможно отдавать ЗМ, а не мбаппику

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