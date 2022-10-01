Первая лига. «Рубин» и «Уфа» проиграли домашние матчи

«Рубин» в 12-м туре Первой лиги уступил дома «Арсеналу». Это второе подряд поражение для казанцев.

Команда Леонида Слуцкого идет в таблице шестой. «Арсенал» занимает третье место.

Другой аутсайдер прошлого сезона РПЛ «Уфа» проиграла дома «Балтике».

Россия. Первая лига. 12-й тур

Рубин (Казань) – Арсенал (Тула) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Луценко, 34; 0:2 – Луценко, 42; 1:2 – Кабутов, 68.

Уфа – Балтика (Калининград) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Маляров, 84; 0:2 – Кленкин, 88.

Удаления: Никитин, 54 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь Первой лиги

Турнирная таблица Первой лиги