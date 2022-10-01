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    Первая лига. «Рубин» и «Уфа» проиграли домашние матчи

    «Рубин» в 12-м туре Первой лиги уступил дома «Арсеналу». Это второе подряд поражение для казанцев.

    Команда Леонида Слуцкого идет в таблице шестой. «Арсенал» занимает третье место.

    Другой аутсайдер прошлого сезона РПЛ «Уфа» проиграла дома «Балтике».

    Россия. Первая лига. 12-й тур

    Рубин (Казань) – Арсенал (Тула) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Луценко, 34; 0:2 – Луценко, 42; 1:2 – Кабутов, 68.

    Уфа – Балтика (Калининград) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Маляров, 84; 0:2 – Кленкин, 88.

    Удаления: Никитин, 54 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь Первой лиги

    Турнирная таблица Первой лиги

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +66077

      portero 2 часа назад

      Прикольно будет если КамАЗ выйдет в РПЛ, а не Рубин ....

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