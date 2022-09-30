«Интересно узнать, какова зарплата за 5 поражений в 5 матчах?». Терюшков – о долге «Химок» перед Писаревым

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на новость, что клуб до сих пор не расплатился с уволенным главным тренером Николаем Писаревым.
«Мы сейчас все прямо будем в расстроенных чувствах находиться. Пусть напишут, сколько не выплатили, – интересно узнать: какова зарплата и стоимость работы за пять матчей с нулeм очков и пятью поражениями?
Об этом надо говорить и рассуждать: не то, что Николая Писарева обидели, а то, сколько стоят пять проигранных матчей футбольным клубом «Химки».
Конечно, я не имею права разглашать такую информацию. У нас нет никаких задержек. Традиционные выплаты у нас пройдут до 10 октября, поэтому нет ничего страшного», – сказал Терюшков.
- Писарев возглавлял «Химки» с 10 августа по 1 сентября.
- Под его руководством команда проиграл все 4 матча с общим счетом 2:12.
- Новым тренером химчан стал Спартак Гогниев.
Источник: «Чемпионат»