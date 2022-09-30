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    «Интересно узнать, какова зарплата за 5 поражений в 5 матчах?». Терюшков – о долге «Химок» перед Писаревым

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на новость, что клуб до сих пор не расплатился с уволенным главным тренером Николаем Писаревым.

    «Мы сейчас все прямо будем в расстроенных чувствах находиться. Пусть напишут, сколько не выплатили, – интересно узнать: какова зарплата и стоимость работы за пять матчей с нулeм очков и пятью поражениями?

    Об этом надо говорить и рассуждать: не то, что Николая Писарева обидели, а то, сколько стоят пять проигранных матчей футбольным клубом «Химки».

    Конечно, я не имею права разглашать такую информацию. У нас нет никаких задержек. Традиционные выплаты у нас пройдут до 10 октября, поэтому нет ничего страшного», – сказал Терюшков.

    • Писарев возглавлял «Химки» с 10 августа по 1 сентября.
    • Под его руководством команда проиграл все 4 матча с общим счетом 2:12.
    • Новым тренером химчан стал Спартак Гогниев.

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    Источник: «Чемпионат»

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