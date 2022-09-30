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  • «Обыграли «Зенит» без ключевых футболистов и почувствовали себя королями». Канчельскис – о «Спартаке»

«Обыграли «Зенит» без ключевых футболистов и почувствовали себя королями». Канчельскис – о «Спартаке»

30 сентября 2022, 15:59
13

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис подвел итоги кубкового матча «Спартак» – «Зенит».

  • Спартаковцы победили со счетом 3:0.
  • Они обыграли «Зенит» в официальной встрече впервые с 2017 года.

«Бразильцы ушли, и «Зенит» можно обыгрывать? Говорить надо прежде всего результатами. В конце сезона станет уже понятно, можно ли сместить «Зенит» или нет.

На одну игру любая команда может собраться. Если бы «Спартак» стабильно играл и обыгрывал питерцев, то всем бы было понятно. А они обыграли «Зенит», да еще и в кубке, и начинают кричать.

Чемпиону неправильно пропускать три гола, даже в таком составе. Это показывает, что у Семака и тренерского штаба «Зенита» есть проблемы.

Зачем болельщики «Спартака» начали праздновать эту победу? Давайте дождемся конца чемпионата.

Если так, то специально для красно-белых чемпионат надо было заканчивать после пятого тура. Тогда «Спартак» шел на первом месте. Закончили бы все, чемпионами бы стали, медали бы выдали.

А где сейчас «Спартак»? Вот-вот. Уже идут на пятом месте. Обыграли «Зенит» без ключевых футболистов и почувствовали себя королями.

Так что пусть такие высказывания Федун придержит до конца чемпионата», – сказал Канчельскис.

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Источник: Sport24
Россия. Кубок Зенит Спартак Канчельскис Андрей Семак Сергей
Комментарии (13)
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Fusballer
1664543687
Этот тут как тут.
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Persona_non_Grata
1664544617
Не порть людям настроение от победы над принципиальным соперником, действующим чемпионом и лидером чемпионата !!! Впрочем мне подобные типы настроение не в состоянии испортить !!!
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alefreddy
1664545021
Кончелькин как всегда про негатив.А сколько Зина отвалила за латиноамериканскую команду и по контрактам платит молчок
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FCSpartakM
1664545846
Кто праздновать вообще начал? Порадовались слегка, не более. Тупой кончильскис , хотя этот не новость
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NewLife
1664547495
Любая победа Спартака это горе для ..скиса, мы празднуем, а он горюет и испражняется (недержание ?)
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subbotaspartak
1664550432
Его даже свиньёй не назовёшь, тогда бы он за Спартак болел.
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zlopixatel
1664559858
Коньчелькис вне футбола уже лет 20? Почему у меня интервью не берут?
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