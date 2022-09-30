«Обыграли «Зенит» без ключевых футболистов и почувствовали себя королями». Канчельскис – о «Спартаке»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис подвел итоги кубкового матча «Спартак» – «Зенит».

Спартаковцы победили со счетом 3:0.

Они обыграли «Зенит» в официальной встрече впервые с 2017 года.

«Бразильцы ушли, и «Зенит» можно обыгрывать? Говорить надо прежде всего результатами. В конце сезона станет уже понятно, можно ли сместить «Зенит» или нет.

На одну игру любая команда может собраться. Если бы «Спартак» стабильно играл и обыгрывал питерцев, то всем бы было понятно. А они обыграли «Зенит», да еще и в кубке, и начинают кричать.

Чемпиону неправильно пропускать три гола, даже в таком составе. Это показывает, что у Семака и тренерского штаба «Зенита» есть проблемы.

Зачем болельщики «Спартака» начали праздновать эту победу? Давайте дождемся конца чемпионата.

Если так, то специально для красно-белых чемпионат надо было заканчивать после пятого тура. Тогда «Спартак» шел на первом месте. Закончили бы все, чемпионами бы стали, медали бы выдали.

А где сейчас «Спартак»? Вот-вот. Уже идут на пятом месте. Обыграли «Зенит» без ключевых футболистов и почувствовали себя королями.

Так что пусть такие высказывания Федун придержит до конца чемпионата», – сказал Канчельскис.