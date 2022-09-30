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    «Обыграли «Зенит» без ключевых футболистов и почувствовали себя королями». Канчельскис – о «Спартаке»

    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис подвел итоги кубкового матча «Спартак» – «Зенит».

    • Спартаковцы победили со счетом 3:0.
    • Они обыграли «Зенит» в официальной встрече впервые с 2017 года.

    «Бразильцы ушли, и «Зенит» можно обыгрывать? Говорить надо прежде всего результатами. В конце сезона станет уже понятно, можно ли сместить «Зенит» или нет.

    На одну игру любая команда может собраться. Если бы «Спартак» стабильно играл и обыгрывал питерцев, то всем бы было понятно. А они обыграли «Зенит», да еще и в кубке, и начинают кричать.

    Чемпиону неправильно пропускать три гола, даже в таком составе. Это показывает, что у Семака и тренерского штаба «Зенита» есть проблемы.

    Зачем болельщики «Спартака» начали праздновать эту победу? Давайте дождемся конца чемпионата.

    Если так, то специально для красно-белых чемпионат надо было заканчивать после пятого тура. Тогда «Спартак» шел на первом месте. Закончили бы все, чемпионами бы стали, медали бы выдали.

    А где сейчас «Спартак»? Вот-вот. Уже идут на пятом месте. Обыграли «Зенит» без ключевых футболистов и почувствовали себя королями.

    Так что пусть такие высказывания Федун придержит до конца чемпионата», – сказал Канчельскис.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:59
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    Комментарии20
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    • ...
      Рейтинг: +5842

      subbotaspartak 8 минут назад

      Его даже свиньёй не назовёшь, тогда бы он за Спартак болел.

      0
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      Рейтинг: +1623

      vmonomah17 11 минут назад

      Питерцы уже запустили в продажу футболки 0:3?)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5855

      maygli 19 минут назад

      И чего это он так не любит Спартак?
      )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4852

      алдан2014 47 минут назад

      Канчельскис..., Ты как бы помягче д.е.б.и.л.,лучше не говори ни чего

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +908

      шахта Заполярная 55 минут назад

      Без ключевых, ну ну. Не было только бариуса и клавдии, клавдия из за красной
      не играл, а так все были на месте. У Спартака тоже не было двух ключевых игроков Мозеса и Мартинса. Так что не канает отмазка.

      0
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      Рейтинг: +15718

      NewLife 57 минут назад

      Любая победа Спартака это горе для ..скиса, мы празднуем, а он горюет и испражняется (недержание ?)

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      Рейтинг: +908

      шахта Заполярная 1 час назад

      Он тут в Спартак хотел тренером, его послали, сказали дорогу знаешь. Теперь будет дерьмо на Спартак лить.

      1
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      Рейтинг: +1099

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      Опять бухнул многовато?

      3
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      Рейтинг: +453

      Лицом_на_клаве 1 час назад

      Достойно макнул хряков и указал их место. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +908

      шахта Заполярная > Лицом_на_клаве 50 минут назад

      Языком он может где угодно и что угодно макать. А вот Спартак хорошо вчера сенит натурально намокал

      0
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      Рейтинг: +223

      FCSpartakM 1 час назад

      Кто праздновать вообще начал? Порадовались слегка, не более. Тупой кончильскис , хотя этот не новость

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