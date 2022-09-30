«Это тоже часть профессии». Семак – о разгромном поражении от «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, повлияет ли результат кубкового матча со «Спартаком» на подготовку команды к следующей игре.

Спартаковцы победили со счетом 3:0.

Они обыграли «Зенит» в официальной встрече впервые с 2017 года.

Следующий соперник петербуржцев – «Ростов» (2 октября).

– Сергей Богданович, вы всегда говорили, что легко и приятно готовиться к матчам после побед. А каково после таких поражений, как вчерашнее?

– Это тоже часть профессии – и хорошие матчи бывают, и плохие.

Вопрос только в том, насколько быстро мы сможем восстановиться и найти то решение, которое позволит уже следующий матч сыграть так, как мы должны и как нам хочется.