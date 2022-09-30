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    «Это тоже часть профессии». Семак – о разгромном поражении от «Спартака»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, повлияет ли результат кубкового матча со «Спартаком» на подготовку команды к следующей игре.

    • Спартаковцы победили со счетом 3:0.
    • Они обыграли «Зенит» в официальной встрече впервые с 2017 года.
    • Следующий соперник петербуржцев – «Ростов» (2 октября).

    – Сергей Богданович, вы всегда говорили, что легко и приятно готовиться к матчам после побед. А каково после таких поражений, как вчерашнее?

    – Это тоже часть профессии – и хорошие матчи бывают, и плохие.

    Вопрос только в том, насколько быстро мы сможем восстановиться и найти то решение, которое позволит уже следующий матч сыграть так, как мы должны и как нам хочется.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6314

      Ганнибал Лектор 15 минут назад

      Главное сделать выводы по бездарю из Казахстана

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      Рейтинг: +17127

      paracetamol 2 часа назад

      Если это часть профессии, надо идти на пенсион, Серя!

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