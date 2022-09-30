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    Умер экс-врач «Локомотива» Савелий Мышалов. Он работал в клубе более 20 лет

    «Локомотив» сообщил о смерти многолетнего врача клуба Савелия Мышалова.

    Он умер в возрасте 90 лет после продолжительной болезни.

    • Мышалов – заслуженный врач РФ.
    • Он работал в «Локо» с 1994 по 2016 год.
    • До этого на протяжении 24 лет входил в медицинские штабы сборных СССР и России.

    «Мышалов всегда был образцом профессионализма, знатоком своего дела, а также очень добрым и отзывчивым человеком, который был готов прийти на помощь в любой жизненной ситуации, не только на футбольном поле.

    ФК «Локомотив» выражает соболезнования родным и близким Савелия Евсеевича», – говорится в публикации.

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    Источник: сайт «Локомотива»

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