Умер экс-врач «Локомотива» Савелий Мышалов. Он работал в клубе более 20 лет

«Локомотив» сообщил о смерти многолетнего врача клуба Савелия Мышалова.

Он умер в возрасте 90 лет после продолжительной болезни.

Мышалов – заслуженный врач РФ.

Он работал в «Локо» с 1994 по 2016 год.

До этого на протяжении 24 лет входил в медицинские штабы сборных СССР и России.

«Мышалов всегда был образцом профессионализма, знатоком своего дела, а также очень добрым и отзывчивым человеком, который был готов прийти на помощь в любой жизненной ситуации, не только на футбольном поле.

ФК «Локомотив» выражает соболезнования родным и близким Савелия Евсеевича», – говорится в публикации.