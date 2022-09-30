Орлов – о «Зените»: «Ушли Малком и Вендел – все закончилось. Бразилозависимость»

Комментатор Геннадий Орлов назвал причину поражения «Зенита» от «Спартака» (0:3) в Кубке России.

«Конечно, сказалось отсутствие Барриоса. Мы вновь убедились, насколько колумбиец важен для «Зенита». Ну и не было Клаудиньо. Думаю, после их возвращения питерцы сыграют совсем по-другому против «Ростова».

Почему так много пропустили? Ясно, что счет не соответствует происходившему на поле. Однако нужно констатировать: в концовке «Зенит» развалился. После 70-й минуты почему-то «подсели». Ну и те, кто вышел на замену, игру не усилили. Ну что сделал Бакаев? А Ерохин? А Кассьерра? Какие-то пассивные. Не попали в игру...

Получается, как только поле покинули Малком и Вендел, все закончилось... Бразилозависимость. Все остальные почему-то расслабляются, надеются на легионеров. Другие футболисты как бы присутствуют при Малкоме и Венделе, хотя сами по себе тоже должны быть футболистами основы.

Кузяев? Да, старался, но ведь не забивал. Зачем было лупить с такой силы? Это я про момент, когда он попал в штангу. КПД каков? Мастерства не хватает», – сказал Орлов.