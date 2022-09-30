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    Орлов – о «Зените»: «Ушли Малком и Вендел – все закончилось. Бразилозависимость»

    Комментатор Геннадий Орлов назвал причину поражения «Зенита» от «Спартака» (0:3) в Кубке России.

    «Конечно, сказалось отсутствие Барриоса. Мы вновь убедились, насколько колумбиец важен для «Зенита». Ну и не было Клаудиньо. Думаю, после их возвращения питерцы сыграют совсем по-другому против «Ростова».

    Почему так много пропустили? Ясно, что счет не соответствует происходившему на поле. Однако нужно констатировать: в концовке «Зенит» развалился. После 70-й минуты почему-то «подсели». Ну и те, кто вышел на замену, игру не усилили. Ну что сделал Бакаев? А Ерохин? А Кассьерра? Какие-то пассивные. Не попали в игру...

    Получается, как только поле покинули Малком и Вендел, все закончилось... Бразилозависимость. Все остальные почему-то расслабляются, надеются на легионеров. Другие футболисты как бы присутствуют при Малкоме и Венделе, хотя сами по себе тоже должны быть футболистами основы.

    Кузяев? Да, старался, но ведь не забивал. Зачем было лупить с такой силы? Это я про момент, когда он попал в штангу. КПД каков? Мастерства не хватает», – сказал Орлов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +780

      Suvorov51 1 час назад

      Флюгер, ты вень изо рта что тебе мешает и расскажи о помойке, что это и кто это, ведь вы должны на коленях стоять перед футбольной лигой вас какой раз оставили в вышке. а вы возомнили себя каким то клубом, вы ЧМО, и все это знают и ПРОМКВАС это знает вонючки помойные

      0
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      Рейтинг: +708

      3meeeD > Suvorov51 51 минуту назад

      Х..я у тебя очко разнесло

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      Рейтинг: +780

      Suvorov51 > 3meeeD 37 минут назад

      Вот не болела Московских клубов, но очень рад что помойку отправили в помойку, просто балдежь настроение на сто, вонючки

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      Рейтинг: +7529

      nik55 1 час назад

      даже Орлов уже понял что без бразильцев Зенит дворовая команда

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      Рейтинг: +10645

      alp 1 час назад

      привыкли к слабому и не мотивированному спартаку и расслабились. получили по носу. теперь, должны сделать правильные выводы.

      3
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      Рейтинг: +159

      Теркчанин 1 час назад

      Зенит недонастроился вот и всё,к тому же у них нет Промеса)))

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