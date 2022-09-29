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    «МЮ» хочет купить форварда в январе. У клуба есть три кандидата

    «Манчестер Юнайтед» намерен купить нападающего в зимнее трансферное окно.

    По информации инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб может вернуть форварда «Барселоны» Мемфиса Депая, который выступал за «МЮ» с 2015 по 2017-й год. Клуб также рассматривает вариант с подписанием Коди Гакпо из ПСВ.

    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в нападающем «Наполи» Викторе Осимхене, но итальянский клуб не отпустит его меньше, чем за 100 миллионов евро.

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    Источник: ютуб-канал Фабрицио Романо

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