Тренер «Краснодара» отреагировал на недовольство Ахметова игровым временем

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о полузащитнике Ильзате Ахметове, выразившим публичное недовольство своим игровым временем.

«Это аксиома. Каждый футболист недоволен, когда много не играет. Это нормальная ситуация, значит, есть амбиции, есть характер. Самое главное, что он работает на тренировках и доказывает.

Ничего такого в его словах лично я не вижу. Каждый, кто не проходит в состав, будет недоволен своим положением. Он хорошо проявляет себя на тренировках. На следующий день после его интервью мы сели и поговорили, все выяснили.

Мне нравится, когда человек не соглашается со своим положением, но только при одном условии — слова нужно подтверждать делом», — сказал Сторожук.