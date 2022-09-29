«Молчал до последнего». Ротенберг рассказал, как Федотов уходил из «Сочи»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг раскрыл подробности ухода Владимира Федотова из клуба.
— Осадок остался из-за того, что Федотов ушел в ЦСКА?
— Да нет, какой осадок? Каждый сам определяет свою судьбу. Это его выбор.
— Ходили слухи, что летом вы чуть ли не договорились с ним о новом контракте.
— Он молчал до последнего, вообще ничего не говорил.
— То есть он вам сказал, что останется? Или как?
— Нет, ничего [не сказал]. Просто перестал выходить на связь.
— Как вы на это реагировали?
— Никак. Я понял, что он собирается уходить. Мы уже начали поиск другого тренера. Когда началась вся эта ситуация, на Федотова я уже не рассчитывал.
- «Сочи» с Федотовым в прошлом сезоне стал серебряным призером РПЛ.
- После этого Федотов ушел в ЦСКА.
- ЦСКА идет в РПЛ 3-м.
Источник: «Спорт-Экспресс»