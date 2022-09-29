Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Молчал до последнего». Ротенберг рассказал, как Федотов уходил из «Сочи»

    Президент «Сочи» Борис Ротенберг раскрыл подробности ухода Владимира Федотова из клуба.

    — Осадок остался из-за того, что Федотов ушел в ЦСКА?

    — Да нет, какой осадок? Каждый сам определяет свою судьбу. Это его выбор.

    — Ходили слухи, что летом вы чуть ли не договорились с ним о новом контракте.

    — Он молчал до последнего, вообще ничего не говорил.

    — То есть он вам сказал, что останется? Или как?

    — Нет, ничего [не сказал]. Просто перестал выходить на связь.

    — Как вы на это реагировали?

    — Никак. Я понял, что он собирается уходить. Мы уже начали поиск другого тренера. Когда началась вся эта ситуация, на Федотова я уже не рассчитывал.

    • «Сочи» с Федотовым в прошлом сезоне стал серебряным призером РПЛ.
    • После этого Федотов ушел в ЦСКА.
    • ЦСКА идет в РПЛ 3-м.

    Новости по теме
    ЦСКА показал речь Федотова в раздевалке после победы над «Сочи» 1
    «Сражаться за мяч уже страшно». Федотов – о судействе 9
    Массажист «Сочи» выделил одно качество Федотова 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:56
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +431

      Лицом_на_клаве 6 минут назад

      А ведь был не плохим тренером. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9471

      САДЫЧОК 1 час назад

      Хороший тренер- но, как чел отстой !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      odessakmv 1 час назад

      если так, то некрасиво,.... хотя с другой стороны , когда наемный рабочий решил уйти, он, что должен каждому это рассказывать.....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11