«Молчал до последнего». Ротенберг рассказал, как Федотов уходил из «Сочи»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг раскрыл подробности ухода Владимира Федотова из клуба.

— Осадок остался из-за того, что Федотов ушел в ЦСКА?

— Да нет, какой осадок? Каждый сам определяет свою судьбу. Это его выбор.

— Ходили слухи, что летом вы чуть ли не договорились с ним о новом контракте.

— Он молчал до последнего, вообще ничего не говорил.

— То есть он вам сказал, что останется? Или как?

— Нет, ничего [не сказал]. Просто перестал выходить на связь.

— Как вы на это реагировали?

— Никак. Я понял, что он собирается уходить. Мы уже начали поиск другого тренера. Когда началась вся эта ситуация, на Федотова я уже не рассчитывал.