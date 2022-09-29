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  • «Молчал до последнего». Ротенберг рассказал, как Федотов уходил из «Сочи»

«Молчал до последнего». Ротенберг рассказал, как Федотов уходил из «Сочи»

29 сентября 2022, 13:56
3

Президент «Сочи» Борис Ротенберг раскрыл подробности ухода Владимира Федотова из клуба.

— Осадок остался из-за того, что Федотов ушел в ЦСКА?

— Да нет, какой осадок? Каждый сам определяет свою судьбу. Это его выбор.

— Ходили слухи, что летом вы чуть ли не договорились с ним о новом контракте.

— Он молчал до последнего, вообще ничего не говорил.

— То есть он вам сказал, что останется? Или как?

— Нет, ничего [не сказал]. Просто перестал выходить на связь.

— Как вы на это реагировали?

— Никак. Я понял, что он собирается уходить. Мы уже начали поиск другого тренера. Когда началась вся эта ситуация, на Федотова я уже не рассчитывал.

  • «Сочи» с Федотовым в прошлом сезоне стал серебряным призером РПЛ.
  • После этого Федотов ушел в ЦСКА.
  • ЦСКА идет в РПЛ 3-м.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи ЦСКА Федотов Владимир
Комментарии (3)
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САДЫЧОК
1664450913
Хороший тренер- но, как чел отстой !
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vladimir-7
1664463734
Тренер захотел уйти, вот и ушел, в ЦСКА ему, как тренеру, интереснее работать в такой великой команде, с такой историей. Вот и получается необыкновенный сплав главного тренера с его тренерским штабом и команды игроков клуба ПФК ЦСКА.
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vladimir-7
1664515034
Ротенберг, а ты бы лучше рассказал, как ты пришел в Сочи.
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