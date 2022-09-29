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    «Речь не должна идти ни о какой исключительности». Матыцин – о мобилизации спортсменов

    Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, будут ли попадать спортсмены под частичную мобилизацию в стране.

    «Нельзя выделять спорт как отдельное рафинированное сообщество, которое должно пользоваться какими-то исключительными привилегиями.

    Мы видим, что наши спортсмены и в предыдущие годы, и, я надеюсь, в этот период показывают себя патриотами.

    Это было много раз заявлено при начале СВО, они поддержали президента и высказали абсолютно однозначное мнение, что спорт – это единая семья.

    Все проблемы, сложности и задачи, которые сейчас решает государство, спорт будет решать вместе со всеми.

    Сейчас не могу однозначно ответить по поводу бронирования. Речь не будет и не должна идти ни о какой исключительности.

    Да, мы понимаем, что спортсмены и тренеры – это золотой фонд. Прежде всего те, которые готовятся к Олимпийским играм, члены сборных команд.

    Определенные меры защиты для отдельных категорий будут. Возможно, будет дана отсрочка. Пока мы находимся в диалоге с правительством.

    Надеюсь, что система спорта будет продолжать активно развиваться, несмотря на ситуацию», – заявил Матыцин.

    • Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
    • Повестки уже получили несколько бывших российских футболистов (например, Динияр Билялетдинов).
    • То же самое касается других видов спорта.

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    Источник: «Р-Спорт»

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