«Речь не должна идти ни о какой исключительности». Матыцин – о мобилизации спортсменов

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, будут ли попадать спортсмены под частичную мобилизацию в стране.

«Нельзя выделять спорт как отдельное рафинированное сообщество, которое должно пользоваться какими-то исключительными привилегиями.

Мы видим, что наши спортсмены и в предыдущие годы, и, я надеюсь, в этот период показывают себя патриотами.

Это было много раз заявлено при начале СВО, они поддержали президента и высказали абсолютно однозначное мнение, что спорт – это единая семья.

Все проблемы, сложности и задачи, которые сейчас решает государство, спорт будет решать вместе со всеми.

Сейчас не могу однозначно ответить по поводу бронирования. Речь не будет и не должна идти ни о какой исключительности.

Да, мы понимаем, что спортсмены и тренеры – это золотой фонд. Прежде всего те, которые готовятся к Олимпийским играм, члены сборных команд.

Определенные меры защиты для отдельных категорий будут. Возможно, будет дана отсрочка. Пока мы находимся в диалоге с правительством.

Надеюсь, что система спорта будет продолжать активно развиваться, несмотря на ситуацию», – заявил Матыцин.