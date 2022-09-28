Кержаков: «Сейчас есть вещи намного важнее игры с Ираном»

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков оценил важность международных товарищеских матчей для сборной России.

«Ну, насколько важны такие матчи, лучше спросить у главного тренера. Ему важно проводить какие-то матчи. Нам, как болельщикам, было важно посмотреть, как выглядит сборная. Не буду оригинальным сказав, что [в игре с Киргизией] сборная не впечатлила. Сложно было ожидать чего-то внятного.

Игра с Ираном сейчас важна? Сейчас есть вещи намного важнее. Если мы говорим о спорте, то для нашей сборной важны любые международные игры», — сказал Кержаков.