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    Кержаков: «Сейчас есть вещи намного важнее игры с Ираном»

    Бывший футболист сборной России Александр Кержаков оценил важность международных товарищеских матчей для сборной России.

    «Ну, насколько важны такие матчи, лучше спросить у главного тренера. Ему важно проводить какие-то матчи. Нам, как болельщикам, было важно посмотреть, как выглядит сборная. Не буду оригинальным сказав, что [в игре с Киргизией] сборная не впечатлила. Сложно было ожидать чего-то внятного.

    Игра с Ираном сейчас важна? Сейчас есть вещи намного важнее. Если мы говорим о спорте, то для нашей сборной важны любые международные игры», — сказал Кержаков.

    • Матч в Иране запланирован на 15-16 ноября.
    • В стране проходят массовые протесты.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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