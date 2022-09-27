Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Талалаев: «Чтобы у футболиста отросли яйца, нельзя постоянно на них нажимать»

Талалаев: «Чтобы у футболиста отросли яйца, нельзя постоянно на них нажимать»

27 сентября 2022, 19:54
4

Бывший тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о воспитании футболистов.

«Мы все время сетуем, что у нас мало лидеров в командах. А мы понимаем, что тренерский штаб – и я в частности – иногда неуместными шутками или какой-то вспыльчивостью давим.

Для того чтобы яйца отросли у футболиста, нельзя постоянно на них нажимать.

Надо дать какое-то время, чтобы они выросли, и тогда он будет ими трясти так, что ты будешь слышать. А когда постоянно кто-то входит и давит на них – то тренер, то еще кто-то, – это очень сложно», – сказал Талалаев.

Еще по теме:
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева 13
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ 30
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Ахмат Талалаев Андрей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fialet
1664299812
М -да... Вот и весь культурный уровень , порождённый определённой пропагандой.
Ответить
NewLife
1664301763
Это тебе специалист зюба рассказал ?
Ответить
житель СПб
1664306271
Только у нас все наоборот: их не "давят", а только "нежно поглаживают". Вот и вырастают маменькины сынки, неспособные принять решение и взять ответственность на себя.
Ответить
Главные новости
Экс-тренер четырех российских клубов может принять киевское «Динамо»
09:07
Мнение Бубнова о трансфере Головина в «Зенит»
08:39
1
«Монако» принял решение по Головину на фоне возможного трансфера в «Зенит»
08:34
1
У ЦСКА не получилось продать Гонду: подробности
08:27
Три варианта в РПЛ для Головина, конфликт Мостового с дочерью Семака, Аршавин начал тренерскую карьеру и другие новости
02:00
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
01:47
2
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
7
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
6
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон
01:01
8
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
4
Все новости
Все новости
Радимов определил лучший трансфер «Спартака»
09:43
Тюкавин описал «Спартак» двумя словами
09:39
Зобнин: «Было бы неинтересно, если бы «Спартак» всех обыгрывал»
09:25
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
08:15
1
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
01:47
2
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
7
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
6
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон
01:01
8
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
4
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
5
Тюкавин рассказал о состоянии здоровья перед дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:50
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
1
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
Вчера, 21:59
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
Вчера, 21:14
3
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
Вчера, 20:59
5
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой
Вчера, 20:45
3
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
Вчера, 20:33
1
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
Вчера, 20:17
1
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
Вчера, 19:55
10
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
Вчера, 19:38
22
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
Вчера, 19:26
4
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
Вчера, 19:15
5
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
Вчера, 18:59
13
ЦСКА продлил контракт с защитником
Вчера, 18:53
1
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
Вчера, 18:31
1
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
Вчера, 18:19
3
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
Вчера, 17:58
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+