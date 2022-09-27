Талалаев: «Чтобы у футболиста отросли яйца, нельзя постоянно на них нажимать»

Бывший тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о воспитании футболистов.

«Мы все время сетуем, что у нас мало лидеров в командах. А мы понимаем, что тренерский штаб – и я в частности – иногда неуместными шутками или какой-то вспыльчивостью давим.

Для того чтобы яйца отросли у футболиста, нельзя постоянно на них нажимать.

Надо дать какое-то время, чтобы они выросли, и тогда он будет ими трясти так, что ты будешь слышать. А когда постоянно кто-то входит и давит на них – то тренер, то еще кто-то, – это очень сложно», – сказал Талалаев.