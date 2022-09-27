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    Талалаев: «Чтобы у футболиста отросли яйца, нельзя постоянно на них нажимать»

    Бывший тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о воспитании футболистов.

    «Мы все время сетуем, что у нас мало лидеров в командах. А мы понимаем, что тренерский штаб – и я в частности – иногда неуместными шутками или какой-то вспыльчивостью давим.

    Для того чтобы яйца отросли у футболиста, нельзя постоянно на них нажимать.

    Надо дать какое-то время, чтобы они выросли, и тогда он будет ими трясти так, что ты будешь слышать. А когда постоянно кто-то входит и давит на них – то тренер, то еще кто-то, – это очень сложно», – сказал Талалаев.

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    Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17248

      Cleaner 9 минут назад

      Один про жопы, другой про яйца. А бомбардир все это разносит по стране...(

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +559

      Fialet 30 минут назад

      М -да... Вот и весь культурный уровень , порождённый определённой пропагандой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11505

      Алексей З 1 час назад

      Может просто выращивать честных и порядочных людей , а не сводить всё к птицеферме.

      1
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      Рейтинг: +11760

      Вомбат > Алексей З 8 минут назад

      Когда вы пишете не о Спартаке и Зените, то всегда ухватываете самую суть.

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