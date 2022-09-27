Хави попросил боссов «Барсы» купить Силву в 2023 году. Трансфер оценивается в 100 миллионов

Главный тренер «Барселоны» Хави попросил руководство клуба купить полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву.
По информации Mundo Deportivo, боссы «Барсы» также хотели бы видеть 28-летнего португальца в команде.
Самма трансфера оценивается в 100 миллионов евро с учетом бонусов. Для покупки Силвы «Барселоне» придется продать кого-то из важных игроков.
- Силва с детства мечтает играть в «Барселоне».
- В прошлом сезоне Силва забил 13 голов и сделал 7 ассистов в 50 матчах.
- Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.
Источник: Mundo Deportivo