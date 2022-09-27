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    Хави попросил боссов «Барсы» купить Силву в 2023 году. Трансфер оценивается в 100 миллионов

    Главный тренер «Барселоны» Хави попросил руководство клуба купить полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву.

    По информации Mundo Deportivo, боссы «Барсы» также хотели бы видеть 28-летнего португальца в команде.

    Самма трансфера оценивается в 100 миллионов евро с учетом бонусов. Для покупки Силвы «Барселоне» придется продать кого-то из важных игроков.

    • Силва с детства мечтает играть в «Барселоне».
    • В прошлом сезоне Силва забил 13 голов и сделал 7 ассистов в 50 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.

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    Источник: Mundo Deportivo

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