Губениев: «Сейчас всем откровенно ***, кто будет спортивным директором «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев резко отреагировал на назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».
«На фоне того, что происходит, обсуждать назначение Пола Эшуорта на должность спортивного директора «Спартака» могут только идиоты.
Всем нормальным людям откровенно *** [все равно], кто будет спортивным директором у «красно-белых»! — сказал Губерниев.
- В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
- В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.
Источник: Metaratings