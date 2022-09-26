Белоус – об Эшуорте в «Спартаке»: «Надеялся, что фейк. В Казахстане на него уголовное дело завели»

Бывший гендиректор «Ростова» Юрий Белоус высказался о новом спортивном директоре «Спартака» Поле Эшуорте.
— Честно говоря, когда я впервые прочитал о том, что англичанин может стать спортдиром «Спартака», надеялся, что это фейк. Считаю, общественность и болельщики имеют право получить у руководства клуба ответ, по каким критериям этот специалист назначен на столь высокую должность.
— А у вас нет предположений?
— Своей профессиональной деятельностью Эшуорт не снискал никакой славы. Если в расчет брали то, что у него брат работает в Англии... Ну не знаю. Сейчас, как мы видим, из Европы к нам игроки почти не едут. Да и как оплачивать такие сделки в условиях санкций?
В итоге наши клубы обратили свой взор на латиноамериканский рынок. Разбирается ли в этом Эшуорт? Большой вопрос...
Когда ты зовешь человека в такой солидный клуб, нужно собрать о нем всю информацию. А что мы слышим? В Казахстане на него уголовное дело завели. Странно, да? Пусть назовут четкие критерии, по каким был сделан этот выбор.
- В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
- В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.