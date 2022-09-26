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    Белоус – об Эшуорте в «Спартаке»: «Надеялся, что фейк. В Казахстане на него уголовное дело завели»

    Бывший гендиректор «Ростова» Юрий Белоус высказался о новом спортивном директоре «Спартака» Поле Эшуорте.

    — Честно говоря, когда я впервые прочитал о том, что англичанин может стать спортдиром «Спартака», надеялся, что это фейк. Считаю, общественность и болельщики имеют право получить у руководства клуба ответ, по каким критериям этот специалист назначен на столь высокую должность.

    — А у вас нет предположений?

    — Своей профессиональной деятельностью Эшуорт не снискал никакой славы. Если в расчет брали то, что у него брат работает в Англии... Ну не знаю. Сейчас, как мы видим, из Европы к нам игроки почти не едут. Да и как оплачивать такие сделки в условиях санкций?

    В итоге наши клубы обратили свой взор на латиноамериканский рынок. Разбирается ли в этом Эшуорт? Большой вопрос...

    Когда ты зовешь человека в такой солидный клуб, нужно собрать о нем всю информацию. А что мы слышим? В Казахстане на него уголовное дело завели. Странно, да? Пусть назовут четкие критерии, по каким был сделан этот выбор.

    • В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
    • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +759

      Suvorov51 56 минут назад

      Ну а что, коль решили загнобить команду, так и сделают, ведь убивают Локо, надо и Спартак убить, потом черёд Динамо придет, а там глядишь и ЦДКА подойдет, останется одна помойка, там ПРОМКВАС не даст убить детеще хозяина

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      Рейтинг: +1209

      Sky Spartak 1 час назад

      Согласен полностью...
      Что за дела.. опять в .опу...

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      Рейтинг: +19032

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Это такая хитрая задумка - Спартак договорился что-бы не призывали его игроков он вышлет в Казахстан Эшуорта в обмен на сбежавших призывников, а те пойдут в качестве компенсации за игроков !!! Вот такая многоходовочка !!!)))

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      Рейтинг: +19907

      derrik2000 3 часа назад

      Локомотив и Спартак идут бок о бок в процессе "модернизации клубов".

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