Белоус – об Эшуорте в «Спартаке»: «Надеялся, что фейк. В Казахстане на него уголовное дело завели»

Бывший гендиректор «Ростова» Юрий Белоус высказался о новом спортивном директоре «Спартака» Поле Эшуорте.

— Честно говоря, когда я впервые прочитал о том, что англичанин может стать спортдиром «Спартака», надеялся, что это фейк. Считаю, общественность и болельщики имеют право получить у руководства клуба ответ, по каким критериям этот специалист назначен на столь высокую должность.

— А у вас нет предположений?

— Своей профессиональной деятельностью Эшуорт не снискал никакой славы. Если в расчет брали то, что у него брат работает в Англии... Ну не знаю. Сейчас, как мы видим, из Европы к нам игроки почти не едут. Да и как оплачивать такие сделки в условиях санкций?

В итоге наши клубы обратили свой взор на латиноамериканский рынок. Разбирается ли в этом Эшуорт? Большой вопрос...

Когда ты зовешь человека в такой солидный клуб, нужно собрать о нем всю информацию. А что мы слышим? В Казахстане на него уголовное дело завели. Странно, да? Пусть назовут четкие критерии, по каким был сделан этот выбор.