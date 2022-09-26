Терюшков рассказал, попадает ли Глушаков под частичную мобилизацию

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о полузащитнике Денисе Глушакове.

– Денис Глушаков служил, ему 35 лет. Не боитесь, что ему придет повестка?

– У нас есть три категории тех, кого призывают. И есть три категории, по которым организована мобилизация: военно-учетная специальность должна быть востребованной, люди должны были проходить срочную службу и призываются в первую очередь те, кто имел боевой опыт.

Спортсмены свою сознательную жизнь посвятили спорту, боевого опыта у них точно нет. Поэтому в первую волну мобилизации, думаю, они не подпадают под призыв по озвученным ранее критериям.