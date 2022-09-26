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    Терюшков рассказал, попадает ли Глушаков под частичную мобилизацию

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о полузащитнике Денисе Глушакове.

    Денис Глушаков служил, ему 35 лет. Не боитесь, что ему придет повестка?

    – У нас есть три категории тех, кого призывают. И есть три категории, по которым организована мобилизация: военно-учетная специальность должна быть востребованной, люди должны были проходить срочную службу и призываются в первую очередь те, кто имел боевой опыт.

    Спортсмены свою сознательную жизнь посвятили спорту, боевого опыта у них точно нет. Поэтому в первую волну мобилизации, думаю, они не подпадают под призыв по озвученным ранее критериям.

    • Глушаков служил в армии 2 года. Он младший сержант.
    • В «Химках» игрок с 2020 года.
    • На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.

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    Источник: «РБ Спорт»

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