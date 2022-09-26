Новый глава совета директоров «Спартака» назвал цели и задачи клуба

Наговорил Матыцын много. Если коротко, то из всего сказанного вытекает, что Спартак будет бороться за то, чтобы не вылететь из РПЛ. Остальное блаблабла. Про чемпионства главный Спартач даже не заикнулся.
Новый глава совета директоров «Спартака» Александр Матыцын высказался о столичном клубе.
«Неправильно говорить о «Спартаке» исключительно как о новом для компании бизнес-проекте. Наше сотрудничество началось не вчера: на протяжении более 20 лет «Лукойл» — генеральный партнер и спонсор клуба.
Мы прошли большой яркий путь вместе, на нем было все — успех и периоды невезения. Не было одного — равнодушия. Всегда учащался пульс, когда родная команда сражалась с соперником на поле, потому что красно-белый альянс наших брендов должен побеждать.
И сейчас, в этот непростой для клуба и всего российского футбола период, мы решили поддержать «Спартак», дать ему новый импульс к развитию.
Наша цель — не ручное управление спортивным блоком и тренерским штабом. Задачи более системные — это и выработка правильной стратегии развития в текущей ситуации, и повышение эффективности управления.
Усилия «Лукойла» будут направлены на создание условий, в том числе финансовых, для стабильного достижения «Спартаком» высоких результатов», – сказал Матыцын.
- «Лукойл» выкупил «Спартак» 22 августа.
- До этого главой совета директоров клуба был Леонид Федун.
- Он управлял «Спартаком» на протяжении 18 лет.