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    Мостовой рассказал, есть ли у него конфликт с Писаревым

    Главный тренер медийной команды Fight Nights Александр Мостовой ответил Николаю Писареву.

    Ранее Мостовой назвал Писарева аферистом. Тренер сборной России отреагировал на его слова.

    – Что вы можете ответить Писареву на его слова о вас?

    – Ничего не отвечу. Мы много лет друг друга знаем. Не обращаю на это внимания.

    – Являетесь ли вы болельщиком «Химок», как заявляет Писарев?

    – Я в последнее время ни за кого не болею. Только за мир! Не обращайте на это внимание. Что-то говорим, не говорим. Какая разница сейчас.

    – То есть, между вами нет конфликта?

    – Нет, конечно. Есть, нет, какая разница. Кто как хочет воспринимает.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.09.2022 22:23
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