Мостовой рассказал, есть ли у него конфликт с Писаревым

Главный тренер медийной команды Fight Nights Александр Мостовой ответил Николаю Писареву.

Ранее Мостовой назвал Писарева аферистом. Тренер сборной России отреагировал на его слова.

– Что вы можете ответить Писареву на его слова о вас?

– Ничего не отвечу. Мы много лет друг друга знаем. Не обращаю на это внимания.

– Являетесь ли вы болельщиком «Химок», как заявляет Писарев?

– Я в последнее время ни за кого не болею. Только за мир! Не обращайте на это внимание. Что-то говорим, не говорим. Какая разница сейчас.

– То есть, между вами нет конфликта?

– Нет, конечно. Есть, нет, какая разница. Кто как хочет воспринимает.