Игнатьев: «Многие даже в страшном сне не могли представить, что Россия проиграет Киргизии»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал победу национальной команды над Киргизией в товарищеском матче.

«Многие даже в страшном сне не могли представить, что сборная России проиграет Киргизии. Соглашусь, что киргизы были более мотивированны в первом тайме – было больше желания проявить и показать себя. Команда Карпина дала им возможность поверить в себя своей неторопливостью и размеренной игрой.

У нас в первом тайме не было скорости, зато было много технического брака. Сборная не выдавала свой максимум. Мы не обостряли игру, не было логического завершения.

Хорошо, что игра состоялась, – появилось много вопросов. Мы увидели сборную в новом обличии, познакомились с новыми фамилиями», – сказал Игнатьев.

Россия вырвала победу на 89-й минуте.

Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.

Для России это был 1-й международный матч с ноября.

Россия обыграла Киргизию – каким был первый матч сборной за 10 месяцев