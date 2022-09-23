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    Эск-директор «Чертаново» Ларин выступил с последним словом в суде

    Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин выступил с последним словом в суде по своему уголовном делу.

    «Было много разных мыслей, я впервые столкнулся с такой ситуацией. Я в «Чертаново» провел счастливые и удивительные 28 лет жизни, начиная футболистом и заканчивая тренером.

    За все время нам удалось собрать удивительный коллектив, все 13 лет мы жили одной большой семьей и работали с девизом «Все сотрудники от уборщицы до директора, мы все – обслуживающий персонал для футболистов». Именно это и было залогом нашего успеха и позволило «Чертаново» стать лучшей государственной академией в стране.

    У меня была мечта сделать что‑то выдающееся в российском футболе, который стал избалован деньгами и иностранными футболистами, а отечественным игрокам не доставалось места.

    Я хотел доказать, что можно своими ребятами выйти в РПЛ и на равных играть там с «миллиардерами». В дальнейшем я очень хотел, чтобы по нашему пути были созданы похожие академии по всем регионам России, потому что их отсутствие — проблема нашего футбола.

    • Экс-функционер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
    • Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
    • Прокурор запросил для Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.
    • При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17213

      Cleaner 1 час назад

      Речь красивую Ларину написали. Но чем он думал, когда завышал численность академии? Что прокатит?

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