Эск-директор «Чертаново» Ларин выступил с последним словом в суде

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин выступил с последним словом в суде по своему уголовном делу.

«Было много разных мыслей, я впервые столкнулся с такой ситуацией. Я в «Чертаново» провел счастливые и удивительные 28 лет жизни, начиная футболистом и заканчивая тренером.

За все время нам удалось собрать удивительный коллектив, все 13 лет мы жили одной большой семьей и работали с девизом «Все сотрудники от уборщицы до директора, мы все – обслуживающий персонал для футболистов». Именно это и было залогом нашего успеха и позволило «Чертаново» стать лучшей государственной академией в стране.

У меня была мечта сделать что‑то выдающееся в российском футболе, который стал избалован деньгами и иностранными футболистами, а отечественным игрокам не доставалось места.

Я хотел доказать, что можно своими ребятами выйти в РПЛ и на равных играть там с «миллиардерами». В дальнейшем я очень хотел, чтобы по нашему пути были созданы похожие академии по всем регионам России, потому что их отсутствие — проблема нашего футбола.