Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В Киргизии рассказали, будут ли гимн и флаг России на товарищеском матче в Бишкеке

    Генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии Нурдин Букуев заявил, что на товарищеском матче в Бишкеке будут гимн и флаг России.

    «Мы руководствуемся указаниями наших руководителей. Пока никаких ограничений не поступало. Все атрибуты организации матча национальных сборных будут соблюдены. На сегодняшний день мы планируем соблюдать все эти процедуры», – заявил Букуев.

    • Киргизия примет Россию в субботу, 24 сентября.
    • Начало матча – в 17:00 мск.
    • Для россиян это будет первая игра с ноября 2021 года.

    Новости по теме
    Комличенко: «Киргизия – не гранд. Сборной России нужно опасаться только себя»
    Черчесов рассказал, сталкивался ли с русофобией в Венгрии
    Черчесов считает, что матч с Киргизией ничего не даст сборной России 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:32
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +871

      SpartakMoskwa 1 час назад

      Если не будет Флага и Гимна, выслать с России мигрантов хреновых отсюда, мы им работу даем они, а еще нам условия ставят?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15626

      NewLife > SpartakMoskwa 1 час назад

      Мусор в городах убирать и кирпичи таскать на стройках сам будешь ?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11