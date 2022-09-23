В Киргизии рассказали, будут ли гимн и флаг России на товарищеском матче в Бишкеке

Генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии Нурдин Букуев заявил, что на товарищеском матче в Бишкеке будут гимн и флаг России.

«Мы руководствуемся указаниями наших руководителей. Пока никаких ограничений не поступало. Все атрибуты организации матча национальных сборных будут соблюдены. На сегодняшний день мы планируем соблюдать все эти процедуры», – заявил Букуев.