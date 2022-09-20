УЕФА разведет сборные Украины и Белоруссии при жеребьевке Евро-2024

Сборные Украины и Белоруссии будут разведены по разным группам при жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы-2024, сообщает УЕФА на своем официальном сайте.

В одну группу также не попадут сборные Армении и Азербайджана, Гибралтара и Испании, Косово и Боснии и Герцеговины, Косово и Сербии.