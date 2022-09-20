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    УЕФА разведет сборные Украины и Белоруссии при жеребьевке Евро-2024

    Сборные Украины и Белоруссии будут разведены по разным группам при жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы-2024, сообщает УЕФА на своем официальном сайте.

    В одну группу также не попадут сборные Армении и Азербайджана, Гибралтара и Испании, Косово и Боснии и Герцеговины, Косово и Сербии.

    • УЕФА не допустил сборную России к участию в отборе Евро-2024.
    • Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
    • Ранее российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили к участию в Лиге наций.

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    Источник: сайт УЕФА

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