УЕФА разведет сборные Украины и Белоруссии при жеребьевке Евро-2024

Сборные Украины и Белоруссии будут разведены по разным группам при жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы-2024, сообщает УЕФА на своем официальном сайте.
В одну группу также не попадут сборные Армении и Азербайджана, Гибралтара и Испании, Косово и Боснии и Герцеговины, Косово и Сербии.
- УЕФА не допустил сборную России к участию в отборе Евро-2024.
- Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
- Ранее российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили к участию в Лиге наций.
Источник: сайт УЕФА