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    Захарян прокомментировал травму, полученную в матче с «Зенитом»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о своем досрочном отъезде из расположения сборной России.

    • Футболист травмировал левое колено.
    • У него диагностирована контузия мыщелка латеральной части кости.
    • 24 сентября Россия проведет товарищеский матч с Киргизией.

    «Очень расстроился, что пришлось уехать из сборной. Для меня всегда большая радость, когда приглашают в национальную команду, тем более что у нас давно не было матчей.

    Но к сожалению, здоровье не позволяет полноценно тренироваться и участвовать в игре. По решению врачей возвращаюсь в клуб.

    Повреждение я получил в игре с «Зенитом». Во втором тайме убегал от защитника, который сыграл мне ногой в область колена.

    Честно говоря, был шокирован, когда судья даже не свистнул фол – поэтому не сдержался и получил желтую карточку за эмоциональную реакцию.

    Понимаю, что в тот момент был не прав – эмоции в любом случае необходимо сдерживать, даже в таких ситуациях.

    Сейчас по-прежнему испытываю болевые ощущения. Надеюсь, успею восстановиться к ближайшим играм за «Динамо», – сказал Захарян.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +387

      orlovcar 10 минут назад

      здоровья Арсен!!!

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