Захарян прокомментировал травму, полученную в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о своем досрочном отъезде из расположения сборной России.

Футболист травмировал левое колено.

У него диагностирована контузия мыщелка латеральной части кости.

24 сентября Россия проведет товарищеский матч с Киргизией.

«Очень расстроился, что пришлось уехать из сборной. Для меня всегда большая радость, когда приглашают в национальную команду, тем более что у нас давно не было матчей.

Но к сожалению, здоровье не позволяет полноценно тренироваться и участвовать в игре. По решению врачей возвращаюсь в клуб.

Повреждение я получил в игре с «Зенитом». Во втором тайме убегал от защитника, который сыграл мне ногой в область колена.

Честно говоря, был шокирован, когда судья даже не свистнул фол – поэтому не сдержался и получил желтую карточку за эмоциональную реакцию.

Понимаю, что в тот момент был не прав – эмоции в любом случае необходимо сдерживать, даже в таких ситуациях.

Сейчас по-прежнему испытываю болевые ощущения. Надеюсь, успею восстановиться к ближайшим играм за «Динамо», – сказал Захарян.