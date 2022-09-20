Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин сравнил интерес аудитории к трансляциям матчей клубов РПЛ и медиакоманд

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал о востребованности матчей медийных команд в телеэфире.
«Трансляции матчей медийных клубов собирают хорошо. Чуть ниже, чем клубов РПЛ, процентов на 10-20, но не критично.
Что удивительно. Когда играют две любительские команды, которые неизвестны на широкую аудиторию, это хорошие цифры. Есть мысли ещe больше подтянуть Медиалигу на канал», – заявил Тащин.
- В этом сезоне «Амкал» и 2DROTS впервые участвовали в Кубке России.
- Обе медиакоманды уже вылетели из турнира, но перед этим им удалось выбить несколько профессиональных клубов.
Источник: «Чемпионат»