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    Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин сравнил интерес аудитории к трансляциям матчей клубов РПЛ и медиакоманд

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал о востребованности матчей медийных команд в телеэфире.

    «Трансляции матчей медийных клубов собирают хорошо. Чуть ниже, чем клубов РПЛ, процентов на 10-20, но не критично.

    Что удивительно. Когда играют две любительские команды, которые неизвестны на широкую аудиторию, это хорошие цифры. Есть мысли ещe больше подтянуть Медиалигу на канал», – заявил Тащин.

    • В этом сезоне «Амкал» и 2DROTS впервые участвовали в Кубке России.
    • Обе медиакоманды уже вылетели из турнира, но перед этим им удалось выбить несколько профессиональных клубов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13909

      Skull_Boy 1 час назад

      Да хватит уже врать и кто будет смотреть по ТВ гавнище уровня 1й лиги или Оренбург-Урал

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