Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин сравнил интерес аудитории к трансляциям матчей клубов РПЛ и медиакоманд

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал о востребованности матчей медийных команд в телеэфире.

«Трансляции матчей медийных клубов собирают хорошо. Чуть ниже, чем клубов РПЛ, процентов на 10-20, но не критично.

Что удивительно. Когда играют две любительские команды, которые неизвестны на широкую аудиторию, это хорошие цифры. Есть мысли ещe больше подтянуть Медиалигу на канал», – заявил Тащин.