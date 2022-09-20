«Хочу, чтобы судья чувствовал мое давление». Фернандеш – о спорах с арбитрами

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш объяснил, зачем он регулярно спорит с арбитрами матчей.
«Понимаю, что камеры в основном направлены на футболистов «МЮ», но вообще-то в АПЛ так делают почти все.
Я хочу быть таким. Хочу, чтобы судья чувствовал мое давление на него. Мне нужно постоянно быть рядом и разговаривать с ним», – сказал португалец.
- В этом сезоне Фернандеш забил 1 гол и сделал 1 ассист в 8 матчах.
- «Юнайтед» идет на 5-м месте в АПЛ, набрав 12 очков в 6 турах.
Источник: The Athletic