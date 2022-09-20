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    Газизов – о новом иске к Федуну: «Негатив фанатов «Спартака»? А им хорошо, что меня обманули?»

    Бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал подачу нового иска к экс-владельцу клуба Леониду Федуну на 365 миллионов рублей.

    «Есть юридическая процедура, которая идет по определенным делам. Вся история началась с первого дела. Мне юристы говорят, как действовать нужно. Я этим не занимаюсь.

    Негатив болельщиков «Спартака»? А им хорошо, что обманули Газизова? Это личный спор. Не надо искать коллизий, этот спор не имеет отношения к клубу «Спартак». Мы действуем по закону Российской Федерации. Мы можем бороться, и мы пытаемся это сделать.

    К «Спартаку» никаких претензий нет! Я хочу, чтобы это был спор только между Федуном и Газизовым», — сказал Газизов

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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