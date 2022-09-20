Газизов – о новом иске к Федуну: «Негатив фанатов «Спартака»? А им хорошо, что меня обманули?»

Бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал подачу нового иска к экс-владельцу клуба Леониду Федуну на 365 миллионов рублей.
«Есть юридическая процедура, которая идет по определенным делам. Вся история началась с первого дела. Мне юристы говорят, как действовать нужно. Я этим не занимаюсь.
Негатив болельщиков «Спартака»? А им хорошо, что обманули Газизова? Это личный спор. Не надо искать коллизий, этот спор не имеет отношения к клубу «Спартак». Мы действуем по закону Российской Федерации. Мы можем бороться, и мы пытаемся это сделать.
К «Спартаку» никаких претензий нет! Я хочу, чтобы это был спор только между Федуном и Газизовым», — сказал Газизов
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
Источник: «Спорт-Экспресс»