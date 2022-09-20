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  • Газизов – о новом иске к Федуну: «Негатив фанатов «Спартака»? А им хорошо, что меня обманули?»

Газизов – о новом иске к Федуну: «Негатив фанатов «Спартака»? А им хорошо, что меня обманули?»

20 сентября 2022, 12:55
3

Бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал подачу нового иска к экс-владельцу клуба Леониду Федуну на 365 миллионов рублей.

«Есть юридическая процедура, которая идет по определенным делам. Вся история началась с первого дела. Мне юристы говорят, как действовать нужно. Я этим не занимаюсь.

Негатив болельщиков «Спартака»? А им хорошо, что обманули Газизова? Это личный спор. Не надо искать коллизий, этот спор не имеет отношения к клубу «Спартак». Мы действуем по закону Российской Федерации. Мы можем бороться, и мы пытаемся это сделать.

К «Спартаку» никаких претензий нет! Я хочу, чтобы это был спор только между Федуном и Газизовым», — сказал Газизов

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид Газизов Шамиль
Комментарии (3)
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mahan
1663672837
А сам ты хочешь сказать требуешь честные деньги ?
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slavа0508
1663675956
Да уж , мир превращается в театр абсурда , человек который не является специалистом в своей отрасли требует 365 лямов , он своей деятельностью нанёс ущерб клубу на порядок больше , с него наоборот надо удержать так этак милллиардик,,,,с работях ведь снимают за брак ,,,,
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seekdets
1663677847
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