Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Соболев: «Все говорят, что я противный»

20 сентября 2022, 09:00
14

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о своем поведении на поле.

— Есть ли человек, который заставит тебя вести себя почтительно по отношению к нему в РПЛ?

— Да я со многими нормально общаюсь. Это эмоции. Когда закипают, все кричат. С судьями Пашей Кукуяном, Сергеем Карасевым в прекрасных отношениях. Но просто бывают моменты, когда закипаю. Все говорят, что я противный. На футбольном поле я такой, какой есть.

— Это треш-ток из ММА? Или из медиафутбола?

— Почему? Ну а что такого? Был же Вернблум. Все знали, что он ругается. Почему такие вещи не говорили про него?

— Говорили.

— Ну и что, он плохо играл?

— Но ты лучше.

— Ну опять же, я такой. Если я буду другим на поле, может быть, и играть буду по-другому.

  • Соболев – воспитанник барнаульского футбола.
  • 25-летний форвард стоит 8 миллионов евро.
  • В сезоне РПЛ Соболев не пропустил ни матча, забил 4 гола, сделал столько же ассистов.

Еще по теме:
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России 3
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1663653905
Если говорят значит завидно, а если завидно, то ноги кривые
Ответить
111Hunter111
1663655828
хорошо, что не сладеньким
Ответить
Romeo 123
1663656905
Все говорят что ты дельфин
Ответить
NewLife
1663657632
Говномедиа начали морально давить на парня, держись Саша.
Ответить
ВетеR
1663658459
Соболев - мразь
Ответить
sochi-2013
1663659178
Ну, когда валяешься и корчишься от каждого касания, то кажется что праааааатииивный. Хотя это ко всем относится!
Ответить
jek718875
1663667985
Санёк,будь добрее и люди к тебе потянутся
Ответить
zigbert
1663673353
Единственным ответом для недоброжелателей будут твои голы. Удачи тебе Александр!
Ответить
шахта Заполярная
1663677214
Саша не обращай внимания на всех у*одов. Они спецом тебя сбивают с настроя. Ты главное делай свое дело, забивай, а болельщиков у тебя кроме пары **** и двух дохлых кляч вся страна. УДАЧИ ТЕБЕ!!!!
Ответить
Главные новости
Три варианта в РПЛ для Головина, конфликт Мостового с дочерью Семака, Аршавин начал тренерскую карьеру и другие новости
02:00
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
01:47
1
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
4
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
5
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон
01:01
6
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
3
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
00:29
3
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
00:16
1
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
5
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
1
Все новости
Все новости
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
3
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
5
Тюкавин рассказал о состоянии здоровья перед дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:50
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
1
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
Вчера, 21:59
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
Вчера, 21:14
1
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
Вчера, 20:59
4
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой
Вчера, 20:45
1
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
Вчера, 20:33
1
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
Вчера, 20:17
1
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
Вчера, 19:55
10
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
Вчера, 19:38
19
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
Вчера, 19:26
4
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
Вчера, 19:15
5
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
Вчера, 18:59
13
ЦСКА продлил контракт с защитником
Вчера, 18:53
1
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
Вчера, 18:31
1
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
Вчера, 18:19
3
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
Вчера, 17:58
12
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
Вчера, 17:46
2
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
Вчера, 17:26
16
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
Вчера, 17:16
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
Вчера, 16:56
3
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
Вчера, 16:43
1
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
Вчера, 16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
Вчера, 16:07
13
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
Вчера, 16:00
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+