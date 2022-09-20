Соболев: «Все говорят, что я противный»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о своем поведении на поле.
— Есть ли человек, который заставит тебя вести себя почтительно по отношению к нему в РПЛ?
— Да я со многими нормально общаюсь. Это эмоции. Когда закипают, все кричат. С судьями Пашей Кукуяном, Сергеем Карасевым в прекрасных отношениях. Но просто бывают моменты, когда закипаю. Все говорят, что я противный. На футбольном поле я такой, какой есть.
— Это треш-ток из ММА? Или из медиафутбола?
— Почему? Ну а что такого? Был же Вернблум. Все знали, что он ругается. Почему такие вещи не говорили про него?
— Говорили.
— Ну и что, он плохо играл?
— Но ты лучше.
— Ну опять же, я такой. Если я буду другим на поле, может быть, и играть буду по-другому.
- Соболев – воспитанник барнаульского футбола.
- 25-летний форвард стоит 8 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ Соболев не пропустил ни матча, забил 4 гола, сделал столько же ассистов.
Источник: «Спорт-Экспресс»