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    Соболев: «Все говорят, что я противный»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о своем поведении на поле.

    — Есть ли человек, который заставит тебя вести себя почтительно по отношению к нему в РПЛ?

    — Да я со многими нормально общаюсь. Это эмоции. Когда закипают, все кричат. С судьями Пашей Кукуяном, Сергеем Карасевым в прекрасных отношениях. Но просто бывают моменты, когда закипаю. Все говорят, что я противный. На футбольном поле я такой, какой есть.

    — Это треш-ток из ММА? Или из медиафутбола?

    — Почему? Ну а что такого? Был же Вернблум. Все знали, что он ругается. Почему такие вещи не говорили про него?

    — Говорили.

    — Ну и что, он плохо играл?

    — Но ты лучше.

    — Ну опять же, я такой. Если я буду другим на поле, может быть, и играть буду по-другому.

    • Соболев – воспитанник барнаульского футбола.
    • 25-летний форвард стоит 8 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ Соболев не пропустил ни матча, забил 4 гола, сделал столько же ассистов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6641

      sochi-2013 11 минут назад

      Ну, когда валяешься и корчишься от каждого касания, то кажется что праааааатииивный.
      Хотя это ко всем относится!

      0
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      Рейтинг: +17190

      Cleaner 18 минут назад

      Соболев, почему "говорят"? Об этом все ЗНАЮТ!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12072

      ВетеR 23 минуты назад

      Соболев - мразь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15601

      NewLife 37 минут назад

      Говномедиа начали морально давить на парня, держись Саша.

      2
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      Рейтинг: +117

      Romeo 123 49 минут назад

      Все говорят что ты дельфин

      0
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      Рейтинг: +632

      111Hunter111 1 час назад

      хорошо, что не сладеньким

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      Рейтинг: +410

      Лицом_на_клаве 1 час назад

      Фу какой противненький! Дельфин своей недоигрой вызывает рвотные позывы. И вдвойне противней за кого он играет! Гыгыгы

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      Рейтинг: +13905

      Skull_Boy 1 час назад

      Если говорят значит завидно, а если завидно, то ноги кривые

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      Рейтинг: +17190

      Cleaner > Skull_Boy 17 минут назад

      Логика у Вас кривая...

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      Рейтинг: +700

      3meeeD > Skull_Boy 5 минут назад

      Сказал как ртом

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