Зиньковский: «Если Ларина посадят, это будет крах нашего футбола»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский находится в ожидании приговора бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину. Он обвиняется в мошенничестве.
«Если по Ларину будет принято худшее решение (очевидно, игрок имеет в виду заключение под стражу – прим. «Бомбардира»), это будет крах российского футбола», – сказал Зиньковский.
- Приговор должен быть вынесен 23 сентября или в последующие дни.
- Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
- Прокурор запросил для Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова