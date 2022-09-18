Зиньковский: «Если Ларина посадят, это будет крах нашего футбола»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский находится в ожидании приговора бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину. Он обвиняется в мошенничестве.

«Если по Ларину будет принято худшее решение (очевидно, игрок имеет в виду заключение под стражу – прим. «Бомбардира»), это будет крах российского футбола», – сказал Зиньковский.