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    Зиньковский: «Если Ларина посадят, это будет крах нашего футбола»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский находится в ожидании приговора бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину. Он обвиняется в мошенничестве.

    «Если по Ларину будет принято худшее решение (очевидно, игрок имеет в виду заключение под стражу – прим. «Бомбардира»), это будет крах российского футбола», – сказал Зиньковский.

    • Приговор должен быть вынесен 23 сентября или в последующие дни.
    • Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
    • Прокурор запросил для Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.

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    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

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