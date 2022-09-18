Белоус: «Даже если в «Локо» назначить тренером бомжа с вокзала, хуже не будет»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус считает, что клубу не повредит любая смена тренера.

– Пока я не увидел свет в конце тоннеля для «Локомотива». У меня сейчас на даче горит лампочка 150 ватт, у них – примерно 30 ватт. Все проблемы надо отправлять к менеджменту. Значит, что-то не так происходит в датском королевстве. Сегодня «Локомотив» не проявил должных качеств, чтобы обыграть «Спартак» (0:1).

– Вы видите какого-то тренера, который мог бы прийти и встряхнуть «Локомотив»? Сергей Юран? Александр Кержаков?

– Думаю, даже если сейчас взять какого-то бомжа с черкизовского вокзала, хуже не будет.