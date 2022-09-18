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    Белоус: «Даже если в «Локо» назначить тренером бомжа с вокзала, хуже не будет»

    Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус считает, что клубу не повредит любая смена тренера.

    – Пока я не увидел свет в конце тоннеля для «Локомотива». У меня сейчас на даче горит лампочка 150 ватт, у них – примерно 30 ватт. Все проблемы надо отправлять к менеджменту. Значит, что-то не так происходит в датском королевстве. Сегодня «Локомотив» не проявил должных качеств, чтобы обыграть «Спартак» (0:1).

    – Вы видите какого-то тренера, который мог бы прийти и встряхнуть «Локомотив»? Сергей Юран? Александр Кержаков?

    – Думаю, даже если сейчас взять какого-то бомжа с черкизовского вокзала, хуже не будет.

    • Сейчас «Локомотивом» руководит Йозеф Циннбауэр.
    • Команда выдала свой худший старт в РПЛ.
    • «Локо» идет в таблице 12-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4895

      Enter2006 36 минут назад

      Немчуру давно уже гнать нужно с Локо. Об этом говорит вся Россия. Об этом пишут все СМИ. Об этом говорят все эксперты. Об этом скандируют болельщики с поля. Что млять неясного то? Гоните прямо сейчас!!!

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      Рейтинг: +4828

      PAREVG. 44 минуты назад

      Как знать?
      Раньше, я демал что хуже чем при смородине быть не может, потом, при грызуне тоже думал - все, финиш.
      Теперь понял - при них было нормально, если ничего не изменится в руководстве, в следующем сезоне борьба за выживание и ФНЛ.

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      Рейтинг: +17118

      paracetamol 57 минут назад

      Керж в этот гадюшник не пойдет, там всю систему надо менять, всех вышвырнуть сначала!

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