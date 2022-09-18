«Вышвырнуть эту бригаду немецких шарлатанов!» Экс-президент «Локо» – о 0:1 со «Спартаком»

Не знаю на счет тренеров, но команда очень быстро катится под откос. Я не фанат Локо, но это очень плохо что такие гранды скатываются на дно(((
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал поражение столичного клуба в матче 10-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).
«Для меня это огромное огорчение. Рассчитывал на победу «Локомотива». Для победы не хватило тренера. У команды нет тренера. Некому мотивировать футболистов, некому поставить игру. Играют как попало.
Нужно вышвырнуть эту бригаду немецких шарлатанов и поставить нормальных специалистов. Футболисты в команде есть, и они неплохие», — сказал Наумов.
- «Локомотив» проиграл третий матч подряд в РПЛ.
- Московский клуб идет на 12-м месте в чемпионате.
- «Локо» одержал 2 победы в 10 турах.