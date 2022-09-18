«Вышвырнуть эту бригаду немецких шарлатанов!» Экс-президент «Локо» – о 0:1 со «Спартаком»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал поражение столичного клуба в матче 10-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

«Для меня это огромное огорчение. Рассчитывал на победу «Локомотива». Для победы не хватило тренера. У команды нет тренера. Некому мотивировать футболистов, некому поставить игру. Играют как попало.

Нужно вышвырнуть эту бригаду немецких шарлатанов и поставить нормальных специалистов. Футболисты в команде есть, и они неплохие», — сказал Наумов.