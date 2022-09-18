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    Итоги жеребьевки четвертого раунда Кубка России. В турнир вступают клубы Первой лиги

    Проведена жеребьевка четвертого раунда Кубка России (путь регионов). Матчи состоятся 4-6 октября.

    • Торпедо (Владимир) – Акрон (Тольятти);
    • Ротор (Волгоград) – Шинник (Ярославль);
    • Динамо (Владивосток) – СКА-Хабаровск (Хабаровск);
    • Кубань-Холдинг (Павловская) – Уфа;
    • Космос (Долгопрудный) – Родина (Москва);
    • Черноморец (Новороссийск) – Енисей (Красноярск);
    • Тюмень – Волгарь (Астрахань);
    • Динамо (Брянск) – Арсенал (Тула);
    • Пересвет (Домодедово) – Балтика (Калининград);
    • Авангард (Курск) – Динамо (Махачкала);
    • СтавАгроСоюз (Ставропольский край) – Нефтехимик (Нижнекамск);
    • Динамо (Санкт-Петербург) – Алания (Владикавказ);
    • Звезда (Санкт-Петербург) – Велес (Москва);
    • Текстильщик (Иваново) – Кубань (Краснодар);
    • Волга (Ульяновск) – Рубин (Казань);
    • Зенит (Ижевск) – КАМАЗ (Набережные Челны).

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    Источник: телеграм-канал Кубка России

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