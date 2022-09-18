Итоги жеребьевки четвертого раунда Кубка России. В турнир вступают клубы Первой лиги

Проведена жеребьевка четвертого раунда Кубка России (путь регионов). Матчи состоятся 4-6 октября.
- Торпедо (Владимир) – Акрон (Тольятти);
- Ротор (Волгоград) – Шинник (Ярославль);
- Динамо (Владивосток) – СКА-Хабаровск (Хабаровск);
- Кубань-Холдинг (Павловская) – Уфа;
- Космос (Долгопрудный) – Родина (Москва);
- Черноморец (Новороссийск) – Енисей (Красноярск);
- Тюмень – Волгарь (Астрахань);
- Динамо (Брянск) – Арсенал (Тула);
- Пересвет (Домодедово) – Балтика (Калининград);
- Авангард (Курск) – Динамо (Махачкала);
- СтавАгроСоюз (Ставропольский край) – Нефтехимик (Нижнекамск);
- Динамо (Санкт-Петербург) – Алания (Владикавказ);
- Звезда (Санкт-Петербург) – Велес (Москва);
- Текстильщик (Иваново) – Кубань (Краснодар);
- Волга (Ульяновск) – Рубин (Казань);
- Зенит (Ижевск) – КАМАЗ (Набережные Челны).
Источник: телеграм-канал Кубка России