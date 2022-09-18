«Тринфико» стала основным акционером ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что теперь клубом владеет компания «Тринфико».

«История с переходом к новым акционерам закрыта. Компания «Тринфико» является основным акционером ЦСКА.

Что это поменяло? Это достаточно долгий процесс выхода из под санкций. Как мы видим, даже клубы, которые не находятся под санкциями, как, например, «Динамо» в истории с «Челси», сталкиваются с проблемами. Ситуация очень непростая, но будем надеяться, что она может улучшиться.

Клуб работает в прежнем режиме, все нормально. Совет директоров? Пока этот вопрос окончательно не решен. До конца года будут решения, о которых мы сообщим», – сказал Бабаев.