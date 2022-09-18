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    «Тринфико» стала основным акционером ЦСКА

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что теперь клубом владеет компания «Тринфико».

    «История с переходом к новым акционерам закрыта. Компания «Тринфико» является основным акционером ЦСКА.

    Что это поменяло? Это достаточно долгий процесс выхода из под санкций. Как мы видим, даже клубы, которые не находятся под санкциями, как, например, «Динамо» в истории с «Челси», сталкиваются с проблемами. Ситуация очень непростая, но будем надеяться, что она может улучшиться.

    Клуб работает в прежнем режиме, все нормально. Совет директоров? Пока этот вопрос окончательно не решен. До конца года будут решения, о которых мы сообщим», – сказал Бабаев.

    • «Тринфико» занимается инвестициями.
    • Ранее акционером ЦСКА был ВЭБ.
    • ЦСКА не выигрывал РПЛ с 2016 года.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 13:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2124

      kvm 4 минуты назад

      Когда на «Тринфико» наложат санкции будут новую прокладку искать?
      ps брали бы сразу Генштаб или Минобороны акционером...

      0
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      Рейтинг: +426

      andr2112 1 час назад

      А вы друзья, как ни садитесь, все в футболисты не .........)

      0
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      Рейтинг: +1466

      GM > andr2112 36 минут назад

      Отключить Зенит от газовой трубы и все понты сразу исчезнут ;)

      1
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      Рейтинг: +4865

      Enter2006 1 час назад

      Ни чем не отличается от букмекеров. "Инвестиционная прокладка". Вот ведь конторы качают деньги из воздуха у нас в стране?! Как говорил Мавроди, создатель МММ, в нашей стране дураков ещё на 100 лет припасено.

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